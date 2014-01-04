جايگاه حقوقي شهرداري قم باید در مجموعه اداري استان ارتقا يابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری امروز شنبه در ديدار با حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، ضمن تبريك انتصاب حجت الاسلام والمسلمين صالحي منش به عنوان استاندار جديد قم گفت: خوشبختانه عملكرد مثبت شهرداري، اعتماد خوبي را از جانب مردم ايجاد كرده است كه در حقيقت اين اعتماد به نظام است.

وی در اين ديدار گزارشي از كارهاي انجام شده در مديريت شهري قم ارائه کرد و برنامه‌هاي كاري خود را براي استاندار قم تشريح كرد.

شهردار قم با اشاره به اينكه شهرداري قم توان انجام مديريت امور شهري را دارد، افزود: شهرداري توان اين را دارد تا به كمك دولت بشتابد و دغدغه ها را كم كند و طرحهاي عمراني را به خوبي اجرا و تكميل نمايد.

وي افزود: مردم شهرداري را از دولت جدا نمي‌دانند، خوشبختانه عملكرد مثبت شهرداري اعتماد خوبي را از جانب مردم ايجاد كرده است كه در حقيقت اين اعتماد به نظام است.

دلبری با بيان اينكه شهرداري به دليل ارائه خدمات مختلف در نوك پيكان خدمت رساني قرار دارد؛ خاطرنشان كرد: مي‌بايست جايگاه حقوقي شهرداري در مجموعه اداري استان ارتقاء يابد تا در مسير خدمت رساني خللي وارد نشود.

ساختمان جديد شهرداري قم براي آيندگان ماندگار است

رئيس شوراي اسلامي شهر قم نیز در این دیدار با اشاره به اجراي عمليات احداث ساختمان جديد شهرداري اظهار كرد: ساختمان جديد شهرداري بر اساس قراردادي كه در زمان شوراي دوم با شركت مشاوره منعقد شده بود طراحي شده است.

حجت‌الاسلام محمد آتش‌زر خاطرنشان كرد: ساختمان جديد شهرداري تنها ساختماني است كه در قم گروه مشاور قوي طراحي آن را به عهده گرفته و اكنون در حال آماده‌سازي است تا بهره‌برداري كامل از آن صورت گيرد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم عنوان داشت:‌ مردم در روستاها خانه‌هاي كاهگلي دارند ولي مساجد آنها با كاشيكاري مرغوب، معماري و بناي مناسب احداث مي‌شود زيرا مسجد محل رجوع عموم مردم است.

وي يادآور شد: ساختمان شهرداري تقريبا چنين حكمي دارد و بايد ساختمان آن از نظر طراحي و معماري دروني و بيروني شايسته آن شهر باشد و با لحاظ آيتم‌ها و مولفه‌هاي معماري و شهرسازي اسلامي ايراني احداث شود.

آتش‌زر عنوان داشت: اگر سنگ يا دكوراسيون مناسبي در داخل اين ساختمان استفاده مي‌شود به نظر من اسراف نيست بلكه اين ساختماني است كه براي شهردار و ما نيست بلكه براي آيندگان است و بايد اين ساختمان به عنوان ساختمان مناسب و سمبل شهر قم براي آيندگان بماند.

وي ادامه داد: ساختمان جديد شهرداري با اين رويكرد در حال احداث است تا ساختماني ماندگار براي آيندگان باشد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم يادآور شد: در كنار ساختمان جديد شهرداري در حال احداث ساختماني براي شوراي شهر هستيم تا مردم به راحتي بتوانند با اين شورا ارتباط داشته باشند.

وي با بيان اينكه در تمام دنيا بهترين ساختمان به عنوان سمبل شهر ساختمان شهرداري است گفت: ساختمان جديد شهرداري بايد به وسائل ارتباط جمعي مجهز شود و دسترسي مردم به آن آسان باشد.

آتش‌زر يادآور شد: پاركينگ مناسب از ديگر مواردي است كه بايد در ساختمان جديد شهرداري در نظر گرفته شود تا مردم به راحتي بتوانند وسائل نقليه خود را پارك كنند و رضايت آنها جلب شود.