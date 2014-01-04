نگاه به تشکل هاي مردمي بايد تغيير کند/ رضانيا جاي خود را به نادري فر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم الهي تبار عصر شنبه در آئين توديع و معارفه مدير کل هاي جديد وقديم امور اجتماعي و فرهنگي استانداري همدان گفت: رفت و آمدها در وزارت کشور زياد است و تا حدود زيادي هم طبيعي است زيرا سلائق مختلف به سرکار مي آيند و مي روند و تجربيات و انديشه ها استفاده مي شود.

وي ادامه داد: تغيير نقطه عطفي در مسئوليت ها است و بايد اتفاق بيفتد زيرا هر کس با دانش و تجربياتي مي آيد و تلاش مي کند آنها را به منصه ظهور برساند و بعد از مدتي ضروري است تا فرد ديگري بيايد و مسئوليت را بر عهده بگيرد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار با تقدير از مدير کل سابق امور اجتماعي، افزود: وزارت کشور و وزير توصيه هايي به مجموعه داشته اند که سعي بر استفاده از نيروهاي وزارت کشور براي مسئوليت ها باشد با اين تاکيدات و پس از بررسي ها مهرداد نادري فر که هم تجربيات خوبي را در قسمت هاي مختلف استانداري کسب کرده و جايگاه استانداري را به خوبي مي شناسد و هم در شهرداري ها خدمت کرده و تحصيلات مرتبط دارد و دانشجوي دکترا نيزهست براي اين مسئوليت انتخاب شد.

الهي تبار اضافه کرد: نادري فر مانند رضا نيا در دفاع مقدس و دفاع از آرمان هاي انقلاب پيشتاز بوده اند وشناخت خوبي از حوزه دارند.

وي تصريح کرد: در حوزه اجتماعي آن چه مهم است، برنامه ريزي است و در برنامه ريزي با توجه به اسناد بالا دستي و پايين دستي، سياست ها و راهبردها و برنامه ها را مطرح مي کنيم و از دل آن فعاليت هايي که مي توانيم انجام دهيم را مشخص مي کنيم و براي اين کار بايد اطلاعات کافي داشته باشيم.

معاون سياسي و امنيتي استاندار اظهار داشت: از حوزه اجتماعي انتظار دارم نسبت به مسائل اجتماعي و فرهنگي استان اشرافيت کامل داشته باشد زيرا استانداري به عنوان نمايندگي عالي دولت در استان، اگر خوب حرکت کند، دستگاه هاي ديگر هم خوب حرکت خواهند کرد.

الهي تبار بيان داشت: برآيند فعاليت کارشناسانه و مسلط در امور، خدمت به مردم و رضايتمندي مردم است و چيزي هم بالاتر از رضايتمندي مردم، مورد رضايت خداوند نيست.

وي با تاکيد بر اهميت آسيب شناسي اجتماعي، ادامه داد: کارگروه هاي مرتبط با حوزه اجتماعي فعال شوند و انتظار دارم در مسائل کارشناسي، تلاش مضاعف شود.

شوراي فرهنگ عمومي استان بسيار با اهميت است

معاون سياسي و امنيتي استاندار با تصريح اينکه شوراي فرهنگ عمومي استان بسيار با اهميت است، تصريح کرد: در شوراي فرهنگ عمومي استان بايد با ايده وارد شد و ايده مطرح کرد زيرا مديران و تصميم گيران استان در حوزه فرهنگي و اجتماعي همه عضو اين شورا هستند و اگر قرار است اتفاقي در اين حوزه ها بيفتد، محل تصميم گيري آن همين شوراست و بايد شناخت و مطالعه را بالا ببريم تا از همه ظرفيت ها براي تصميم گيري ها استفاده شود.

الهي تبار با بيان اينکه در حوزه مطالعات از يك تا سه درصد اعتبارات در حوزه پژوهش مي تواند استفاده شود گفت: براي اين مطالعات برنامه ريزي شود زيرا براي ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه باب خوبي است و باب هاي بسياري هست که بايد وارد شد.

وي خاطرنشان کرد: اگر کارهاي اجتماعي خوب رصد نشود ممکن است تبديل به مسائل سياسي شده و بعد مسئله امنيتي شودو مشکل ايجاد کند و اين اهميت حوزه اجتماعي را مي رساند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار مشارکت مردمي و افزايش آن در مسائل گوناگون را بسيار مهم ارزايابي کرد و افزود: توجه به سازمان هاي مردم نهاد و تشکل هاي مردمي اتفاق خوبي است زيرا بنا و قاعده کار در جمهوري اسلامي، کار مردمي است و در قانون اساسي هم بر آن تاکيد شده زيرا خلاصه جمهوريت هم مشارکت مردم است و بايد بينديشيم که چگونه مي توانيم ساختارها و نهادهاي مشارکت مردم در عرصه هاي مختلف را فراهم کنيم.

الهي تبار اضافه کرد: ديدگاه و نگاه به تشکل هاي مردمي بايد تغيير کند، سمن ها رقيب نيستند، فرصت هستند و تهديد نيستند و اصل، استفاده از ظرفيت سمن ها به بهترين شکل است.

وي با بيان اينکه دکترين نظامي ما بر بسيج استوار است و موفق هم شده ايم، بيان داشت: در زمينه هاي ديگر هم سمن ها بايد در چارچوب قانون وارد شوند و خست همانگونه که در انتخابات همه را به مشارکت دعوت مي کنيم ،در باقي تصميم گيري ها هم بايد مردم را وارد کنيم و احساس کنيم تک تک اينها در انتخاب آمده اند و عزت آفريده اند.

در اين آئين با تقدير از زحمات حسن رضانيا، مهرداد نادري فر به عنوان مدير کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري همدان معرفي شد.