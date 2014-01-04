مبارزه با بداخلاقی در ورزش جدی گرفته شود/نباید از حضور افراد متمول در ورزش هراس داشت

به گزارش مهر. امیر رضا خادم عصر شنبه در مراسم تودیع معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: خدا را شاکریم که در اولین روز کاری خود در این سمت پا به سرزمین شهامت و شهادت و ایثار گذاشتیم که شخصا معتقدم که خوزستان سرزمین تقوا است.



وی افزود: در ابتدای کار خود چند نکته را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار داده ایم که که انتظار دارم مدیران کل ورزش و جوانان سطح کشور نیز این نکات اصلی را سر لوحه کار خود قرار دهند.



لزوم تعامل مدیران کل ورزش با استاندار و نمایندگان مجلس

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: اولین نکته، تعامل مدیران ورزش و جوانان سطح کشور با استانداران است. همچنین تعامل با نمایندگان مجلس و به خصوص آموزش و پرورش نیز می تواند برای توسعه ورزش استان ها بسیار موثر باشد.



وی بیان کرد: جذب منابع مالی از جاهایی به غیر از بودجه های سنواتی مصوب شده ای که در اختیار ادارات کل ورزش و جوانان استانها قرار می گیرد یکی دیگر از نکات مهم محسوب می شود و امیدواریم مدیران کل توجه ویِژه ای به این موضوع داشته باشند.



خادم اظهار کرد: همچنین احیای اموال منقول و غیر منقول و رسیدگی به معارضاتی که در استانها وجود دارند یکی دیگر از این نکات است که مدیرکل ورزش باید تلاش کند تا با همکاری وکلا و حقوق دانان آن ها را احیا کنند.



وی تصریح کرد: مدیریت بودجه به معنی کاهش هزینه ها یکی دیگر از این نکات است که با توجه به مشکلاتی که در دو سال آینده داریم امیدواریم به این موضوع توجه ویژه شود.



معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: مبارزه با بداخلاقی در ورزش یکی دیگر از مسائل مهم است که باید به آن توجه داشت و جدی گرفته شود و هر مدیرعاملی به هر قیمتی برای ماندن تلاش نکند زیرا ورزش یکی از بالهای پرواز کشور است و نباید آن را هزینه ماندن خودمان کنیم.



وی بهره گیری از نیروهای بومی و اقوام مختلف در مدیریت را یکی دیگر از نکات مهم دانست و ادامه داد: ورزش بانوان باید همانند ورزش آقایان به عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد و همانگونه که به بخش آقایان توجه می شود به بانوان هم توجه شود.



خادم تصریح کرد: حمایت و تشویق بخش خصوصی نیز یکی از دیگر نکات مهم است که باید در اولویت قرار گیرد. اشکال ما در این حوزه این است که افراد متمول که توان مالی هزینه کردن در این ورزش دارند را به دلیل اینکه شاید می خواهند خود را مطرح کنند زیر سئوال می بریم در حالی که حتی اگر قصد آنها همین هم باشد نباید آنها را از ورزش دور کرد زیرا آنها به هر دلیلی که وارد ورزش می شوند برای جوانان ما هزینه می کنند در حالی که خیلی جاهای دیگر هم می توانند سرمایه گذاری کنند.



وی بیان کرد: بحث تعامل با آموزش و پرورش بسیار مهم است و باید همانگونه در سرلوحه کار مدیران کل استانها قرار گیرد. همچنین بسیج در شهرستانهایی که دور دست هستند می تواند نقش موثری در جلو بردن و توسعه ورزش آن شهرستان داشته باشند.



معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی دیگر از مسایل مهم این است که اداره کل ورزش و جوانان هیچ استانی با وجود این که وجود جریان های سیاسی بسیار محترم بوده و حضور آنها باعث نشاط جامعه می شود با این حال نباید وارد دسته های سیاسی و احزاب شود.

