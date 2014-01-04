پیام تسلیت فرهنگ و ارشاد بمناسبت درگذشت هنرمند نقاش اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: مرگ آغاز زندگی جاوید است و خوشا به حال آنانکه نیکنامی دنیای فانی را ره توشه ای ساختند برای دنیای باقی و نامشان در این سرا و روح شان در سرای دگر جاودانه شد.

زنده یاد سیدمحمد میرجوادی استاد پیشکسوت هنرهای تجسمی استان اردبیل در حالی این دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت که 74 سال از عمر خود را صرف خدمت به آستان مقدس خاندان عصمت و طهارت (ع) و تعلیم و تعلم کرده بود.

مردی بزرگ از قبیله مردان مرد که با جانمایه عشق و ایمان، صادقانه در حوزه تولید آثار فاخر تجسمی در حوزه نقاشی تلاشی خستگی ناپذیر داشت که نتیجه این همت و نبوغ و درایت و دانش خلق آثاری ماندگار و جاوید نظیر نقاشی گنبد مساجد، نقاشی تمثال حضرت امام خمینی (ره) برای اولین بار در استان، نقاشی تمثال شهدای دفاع مقدس در این حوزه وزین است.

وی به دلیل اعتقادات قلبی و عشق به خاندان نبی اکرم (ص) و تربیت در مکتب اهل بیت (ع) بویژه امام حسین (ع) در طول زندگی خود آثار برجسته ای را در زمینه دینی و معنوی خلق کرد که بیشتر این آثار به مساجد استان اهداء شده است.

در این پیام تسلیت اضافه شده است: این حادثه تلخ را به جامعه فرهنگی و هنری استان و بازماندگان آن مرحوم و نیز شهروندان اردبیل تسلیت و تعزیت عرض کرده و از بارگاه کبریایی خداوند متعال فیض و رحمت و مغفرتش را برای آن فقید سعید مسئلت می کنیم.

این پیام با اشعاری در تاکید بر ماندگاری سجایای اخلاقی در زندگی به پایان رسیده است:

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد