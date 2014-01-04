به گزارش خبرگزاری مهر،محمد نهاوندیان در جمع فعالان بخش خصوصی، اعضای هیات مدیره بانک های خصوصی و مدیران بازار سرمایه کشور با اشاره به تاثیر دیپلماسی کشور بر حوزه اقتصاد، تصریح کرد: پیشرفت هسته ای که توأم با پیشرفت در حوزه های دیگر زندگی شود، مطلوب ملت ایران است.

وی گفت: متاسفانه از یک سوعدم شفافیت و فساد ناشی از تحریم ها هزینه های بسیاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و از سوی دیگر همزمان با رشد تحریم ها نام ایران از فهرست طرف های قابل اعتماد در صفحه تجارت جهانی حذف شد.

رییس دفتر رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه کشور جز با وحدت و اتخاذ تصمیمات یکپارچه از این پیکار، سربلند خارج نخواهد شد، خواستار کمک و همدلی دست اندرکاران اقتصاد و دیپلماسی در این عرصه با یکدیگر شد.

نهاوندیان با اشاره به نقش بی بدیل بخش خصوصی در برجسته کردن منافع ارتباط با ایران، از دیدار هیات هایی از اتاق های مشترک ایران با کشورهای مختلف خبر داد و گفت: طرف های خارجی باید ضرر و زیان ناشی از قطع ارتباط با ایران را در تراز حسابهایشان ببینند.

رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه مذاکرات ژنو زیر نظر رهبر معظم انقلاب و با هدایت دکتر روحانی انجام شد، ضرورت خارج شدن یک صدا و پیام واحد از کشور در خصوص این مذاکرات را خاطر نشان ساخت و گفت: وظیفه هر شهروند ایرانی و هر فرد حزب اللهی حمایت کامل از تیم مذاکره کننده است تا دشمن اجازه سوء استفاده پیدا نکند.

وی گفت: خوشبختانه تابوی همکاری با ایران شکسته شده است و در شرایط روانی پس از انتشار خبر، بسیاری اشتیاق خود را برای حضور در بازار ایران نشان داده اند.

نهاوندیان وظیفه بخش خصوصی را بستر سازی برای قرار گرفتن دوباره نام ایران در دستور کار هیات مدیره شرکت ها بخش خصوصی و دولتی کشورهای دیگر دانست و عملکرد تیم دیپلماسی در رفع تنگناهایی نظیر تحریم خدمات بانکی و بیمه ای ستود.

رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به مصوبه حمایت آمیز هیات وزیران در خصوص نحوه فروش ارز ناشی از صادرات در بازار، ایجاد تشکل هایی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش های خودرو سازی، بانک و پتروشیمی را ضروری ارزیابی کرد و گفت: ستاد اقتصادی دولت از هر ابتکار بخش خصوصی که منجر به تامین بیشتر منافع کشور شود استقبال و حمایت می کند.

وی همچنین فضای کار با کشورهای همسایه را بی نظیر توصیف کرد و با اشاره به حمایت اکثریت قاطع مردم از روند مذاکرات ژنو، گفت: بخش خصوصی با اتکا به این ویژگیها می تواند امتیازات قابل توجهی نصیب کشور کند.

در این جلسه عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه پیشرفت مذاکرات هسته ای تا حصول یک نتیجه جامع و اصولی وابسته به وفاق و سازماندهی همه ارکان کشور است ؛ جایگاه بخش خصوصی و نهادهای کشور در پیشبرد امور را بی نظیر ارزیابی کرد.

معاون وزیر امور خارجه با بیان جزییات مذاکرات ژنو برای مدیران بخش خصوصی و سهامداران کشور، گفت: حل و فصل نهایی موضوع هسته ای ایران، موجب تعالی و اوج گرفتن کشور در عرصه های مختلف می شود که این مساله خوشایند دشمنان ایران نظیر مسوولان رژیم صهیونیستی نیست.

در این جلسه که در وزارت امور خارجه برگزار شد، فعالان و مدیران بخش خصوصی،‌بانک ها و سهامداران شرکت های بزرگ کشور برخی دغدغه ها و دیدگاه های خود درباره آینده مذاکرات ژنو، تبادلات بانکی، جذب سرمایه خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه، تثبیت قیمت ارز و اتخاذ دیپلماسی فعال برای حمایت از تجار ایران را بیان کرده و عملکرد دولت یازدهم را بازی برد- برد برای کشور ارزیابی کرد.