تحول در فعالیتهای اتاق بازرگانی خرم آباد مشهود و ملموس بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی شامگاه شنبه در دیدار با هیئت نمایندگان خرم آباد با اشاره به عملکرد مطلوب اتاق بازرگانی خرم آباد اظهار داشت: به واقع عملکرد مطلوب اتاق بازرگانی خرم آباد قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی خرم آباد در این دوره جزو اتاقهایی بود که با تغییر، تحول و حرکت همراه بود ادامه داد: به واقع تحول در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی خرم آباد مشهود و ملموس بوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اتاق خرم آباد در این دوره خوش درخشیده است ادامه داد: خوشبختانه اتاق بازرگانی خرم آباد هماهنگی خوبی با اتاق ایران نیز داشته است.

سلطانی با تاکید براینکه این وضعیت در اتاق بازرگانی خرم آباد باید تقویت و تثبیت شود ادامه داد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور به حدی است که باید اتاق های بازرگانی استانها از تمام ظرفیت خود در این حوزه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش تعداد اعضای اتاق بازرگانی خرم آباد نسبت به دوره های گذشته تصریح کرد: این امر نشان دهنده توجه فعالان اقتصادی این استان بوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: این در حالیست که تعداد اعضا اتاق های بازرگانی برخی استانها روند عکس و کاهشی داشته است.

سلطانی با تاکید بر اینکه این روند در لرستان باید تقویت شود افزود: به طور حتم فعالیت و عملکرد اتاق بازرگانی خرم آباد در تصمیمات استانی و ملی در زمینه های مختلف تاثیر چشمگیری می تواند داشته باشد.