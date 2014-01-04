عقاب ماندگیهای ورزش خوزستان باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز کیانی زاده عصر امروز شنبه در مراسم تودیع معارفه مدیر کل اداره ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: از سال 77 تاکنون که وارد کار مدیریتی و اجرایی ورزش شدم؛ تمام سعیم این بوده که به ورزش و جوانان استان خدمت کنم و این وعده را می دهم که از طریق دانش و تجربه ای که در این عرصه به دست آوردم برای توسعه و رشد ورزش استان ازهیچ تلاشی دریغ نکنم.



وی افزود: در استان ما ظرفیت های خوبی نظیر وجود شرکت ها و پالایشگاه های بزرگ وجود دارد که با ورزش همکاری خوبی داشته اند و سعی داریم با برقراری تعامل بیشتر با آنها سهم خود را در ورزش بیشتر کنند.



مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به طرح آمایش در ورزش استان خوزستان ادامه داد: به دلیل تعدد قومیت ها در خوزستان استعدادهای خوبی در استان وجود دارند که با شناسایی این استعدادها، می توانیم تعداد مدال های خود را در سطوح مختلف ملی و بین المللی افزایش دهیم.

وی بیان کرد: به همین دلیل پیشکسوتان زیادی در خوزستان داریم که این هنر مدیران استان است که از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند تا بتوانیم در امر ورزش همچنان پیشرفت داشته باشیم.



کیانی زاده اظهار کرد: در سال های گذشته، پروژه های ورزشی با سرعت خوبی پیش می رفت.



وی تصریح کرد: در دو سال گذشته به دلیل مشکلات بودجه ای و کمبود اعتبارات عمرانی و جاری، تاحدودی عقب ماندگی در ورزش استان ایجاد شد ولی با در نظر گرفتن ظرفیت ها و فرصت های استان و توجه به اصول مدیریت و برنامه ریزی و برنامه مداری و علم محوری استان سعی می کنیم این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن تودیع حمیدرضا گرشاسبی، فرامرز کیانی زاده به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان خوزستان معرفی شد.