معضل بیکاری با حمایت از گردشگری مرتفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله نوروزی عصر شنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان با اشاره به اهمیت حمایت از گردشگری استان گفت: گلستان دارای پتانسیل و توانمندی های زیاد و بی نظیر است چرا که در استان تنوع قومیت ها وآداب و رسوم وجود دارد که خودعامل خوبی برای جذب گردشگر است.

نایب رییس فراکسیون گردشگری با بیان اینکه در حوزه گردشگری استان گلستان کارهای خوبی درحال انجام است، از حمایت فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه و رونق گردشگری استان خبرداد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان نیز دراین نشست گفت: از دیرباز دغدغه اساسی دولت ها بسط و توسعه صنعت گردشگری از جمله توریسم داخلی بوده که جهت تحقق این مهم کاهش هزینه های سفر که زمینه ساز سفرهای بیشتر با مدت اقامت طولانی تر را فراهم نماید، همچنین پدیده اقامتگاه های غیرمجاز و کارتن به دستان درسال های اخیر به صنعت گردشگری لطمه زده است.

قربان عباسی افزود: با وجود لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 وافزایش هزینه اقامت درمراکز اقامتی مجاز این اقامتگاه ها افزوده شده اند، همچنین تمایل سرمایه گذاران درحوزه ساخت اقامتگاه های قانونی گردشگران کمتر شده وبر تعداد اقامتگاه های غیرمجاز افزوده می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بند ج تبصره 14 قانون بودجه به این موضوع اشاره دارد که 5 درصد هزینه اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشکری مسافران و نظایر آن توسط شهرداری ها اخذ شود، صد در صد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ، صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه های تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت محیط زیست و با الویت مدیریت پسماند می شود، شایسته است با تجدید نظر دراین بند درخصوص حذف یا کاهش درصد مورد نظر به 2 الی 3 درصد اقدام شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دراین راستا اولویت مدیریت هزینه ها با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطلوب تر به نظر می رسد.

عباسی درپایان اظهار امیدواری کرد: با اهتمام نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و حذف یا تغییر بند ج تبصره 14 قانون بودجه، ضمن حمایت از سرمایه گذاران صنعت گردشگری، شاهد رونق و توسعه بیش ازپیش صنعت گردشگری دراستان گلستان باشیم.

