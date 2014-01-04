به گزارش خبرنگار مهر، كمال فيروزآبادي شامگاه شنبه در مراسم افتتاح دوازدهمین نمايشگاه بين المللي کتاب شيراز افزود: طلاب و دانشجويان از فرصت نمايشگاه بيشترين بهره ها را مي برند و در این میان باید ناشرين و توليد كنندگان كتاب نيز از برپايي نمايشگاه استفاده کنند.

وي تاكيد كرد: برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب شیراز فرصتی مناسب برای جنوب کشور است که باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس یادآور شد: پيامبر اسلام(ص) ايرانيان را مردمي تشنه علم و داراي جايگاه منحصر به فرد از لحاظ علمي معرفي كرده است.

فیروزآبادی با اشاره به سند چشم انداز 1404 نیز گفت: با تلاش جوانان و فعالان عرصه هاي علمي و پژوهشي پس از گذشت حدود شش سال به جايگاه اول علمي منطقه دست پيدا كرده ايم.

وي تاكيد كرد: اين خودباوري بسيار با ارزش است و با سختي هاي بسيار زيادي به دست آمده كه بايد قدردان آن باشيم.