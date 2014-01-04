قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا تا پایان سال تغییر نمی کند

سعید مدنی عصر شنبه در حاشیه نشست با قطعه سازان استان مازندران در شرکت اندیشه بابلسر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه هایی که برای این شرکت در سایپا شمال داریم، استفاده از پتانسیل طرح خودروهای فرسوده در استان و ایجاد توسعه خطوط قطعه سازان است که خوشبختانه در استان پتانسیل بسیار مناسبی در جریان است.

وی اظهار داشت: با حل مشکلات خودروسازان و توجه دولت و برداشتن موانع بین المللی سعی در توسعه و احیای این موضوع در استان مازندران نیز داریم.



وی در پاسخ به این سؤال که "آیا مصوبه شورای رقابت را مبنی بر قیمت های مصوب اجرا کرده اید" گفت: سایپا بر اساس فرمول شورای رقابت قیمت های خود را از ابتدای ابلاغ، اصلاح کرده و با توجه به افزایش قیمت های مواد اولیه و برداشتن ارز مرجع برای خودروسازان، درخواست افزایش قیمت بر اساس فرمول را داشت که با دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت تا پایان سال قیمت های فعلی را حفظ خواهد کرد، هرچند قیمت تمام شده ما بالاتر از قیمت های فعلی است.

مدنی در ادامه افزود: توسعه فعالیت های قطعه سازان استان مازندران چشمگیر است و زحمات زیادی با خلاقیت های ویژه در این امر داشته اند.

وی عنوان کرد: روند حرکت قطعه سازان استان مازندران مناسب است و اگر مشکلات فعلی خودروسازان در مورد قیمت، موانع بین المللی و همچنین همکاری بانک ها ، مرتفع شود، به عنوان یکی از قطب های قطعه سازی کشور می تواند استان مازندران نقش مناسبی در صنعت خودرو کشور داشته باشد.



مدیر عامل شرکت سایپا در مورد محصولات جدید این شرکت گفت: دو خودروی تیبا ، هاچ بک و وانت 151 محصولات عرضه شده امسال است، همچنین خودروی S300 ، محصول مشترکی است که با موتور میتسوبیشی در کلاس C عرضه خواهد شد و در سال آینده نیز سه مدل جدید عرضه خواهیم کرد.



وی در پایان در مورد بدهی های شرکت سایپا به قطعه سازان گفت: بدهی های سایپا به قطعه سازان مدیریت شده و امسال سعی کرده ایم تمام درآمد فروش خودرو را به پرداخت قطعه سازان اختصاص دهیم و هزینه های دیگر را از فروش دارایی ها تامین کنیم و این موضوع سبب احیای مجدد قطعه سازهای همکار سایپا خواهد بود.