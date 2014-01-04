درآمد کشاورزان لرستانی پایین تر از میانگین کشور است/ رشد منفی بخش کشاورزی استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هادی پور شامگاه شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم آباد با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی لرستان در سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان 25 درصد است اظهار داشت: همچنین سهم این بخش در ارزش افزوده استان 18 درصد است.

وی با بیان اینکه استان لرستان دارای منابع غنی در حوزه کشاورزی است عنوان کرد: در حال حاضر استان لرستان دارای 800 هزار هکتار اراضی مرغوب کشاورزی است.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به انجام مطالعات خاک شناسی استان لرستان عنوان کرد: در این مطالعات خاک لرستان در نوع کلاس یک و مرغوب ترین نوع خاک معرفی شده است.

هادی پور با اشاره به میانگین بالای بارندگی در استان لرستان عنوان کرد: هم اکنون این میزان 500 میلی متر در لرستان بوده که این میزان در کشور 250 میلی متر است.

وی با اشاره به وجود دو میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی، جنگ و مرتع در استان لرستان افزود: همچنین استان لرستان دارای شش میلیون واحد دامی است.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد با تاکید بر اینکه استان لرستان در حوزه کشاورزی دارای منابع و پتانسیلهای بسیار خوبی است افزود: این در حالیست که تا کنون در این بخش سرمایه گذاری مطلوبی صورت نگرفته است.

هادی پور با بیان اینکه لرستان در حوزه کشاورزی جزء استانهای محروم کشور است عنوان کرد: هم اکنون از 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی لرستان تنها 200 هزار هکتار به صورت آبی کشت می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 25 درصد از اراضی کشاورزی لرستان آبی است افزود: این در حالیست که این میزان در کشور 50 درصد است.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینکه 90 درصد از تولیدات کشاورزی لرستان از محل اراضی آبی است عنوان کرد: در آمد کشاورزان لرستانی نیز پایین تر از درآمد کشاورزان در کل کشور است.

هادی پور با تاکید بر اینکه بعد از انقلاب هیچ گونه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی لرستان صورت نگرفته است ادامه داد: این امر بیشتر در بخشهای زیربنایی مانند احداث سدها، تجهیز اراضی کشاورزی و ... احساس می شود.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر احداث چند سد در لرستان آغاز شده است افزود: با این روند پیشرفت فیزیکی این سدها تا 10 سال آینده نیز به بهره برداری نمی رسند.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه بخش کشاورزری لرستان باید 5.2 درصد رشد داشته باشد ادامه داد: این در حالیست که این میزان در حال حاضر 25 درصد به صورت منفی بوده است.

هادی پور با بیان اینکه در این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد با همکاری دولت اقدام به انجام مطالعات فراوانی در حوزه کشاورزی کرده است افزود: تغییر الگوی کشت در استان لرستان یکی از این مطالعات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر بیش از پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت برنج اختصاص پیدا کرده و این در حالیست که برنج یکی از محصولات پر مصرف در بخش آب محسوب می شود.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد تصریح کرد: هم اکنون سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب برای کشت برنج در لرستان مصرف می شود.

هادی پور با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم اباد تا کنون 23 جلسه را برگزار کرده است افزود: این جلسات مصوبات و پیشنهادات سازنده ای برای بخش کشاورزی لرستان به خصوص در زمینه کنترل بحران آب در استان داشته است.



