تعداد کشته های حادثه پتروشیمی خرم آباد به دو نفر افزایش یافت

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه به دنبال آتش سوزی در مخزن گازوئیل پتروشیمی خرم آباد صبح امروز یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و یکی دیگر از مجروحان این حادثه نیز که وضعیت چندان خوبی نداشت ظهر امروز در بیمارستان فوت کرد.

وی با بیان اینکه این کارگران در بالای مخزن گازوئیل پتروشیمی در حال عملیات جوشکاری بوده اند، افزود: در حین اجرای عملیات انفجار رخ می دهد که این کارگران ضمن سوختگی از بالای مخزن و از ارتفاع زیادی به پایین پرت می شوند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم اجرای اصول ایمنی در حین انجام کار هستیم، یادآور شد: در جریان حادثه صبح امروز پتروشیمی خرم آباد دو نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.

آریایی با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه با آتش سوزی یک تک مخزن سوخت که پر هم نبود مواجه بودیم، افزود: در صورتیکه تعداد مخازن بیشتر بود و یا در نزدیکی تاسیسات پتروشیمی قرار داشت کار اطفای حریق آسان نبود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم های اطفای حریق در جریان این حادثه بیان داشت: خوشبختانه همه تیم های اعزامی به ویژه تیم آتش نشانی خرم آباد عملکرد خوبی در این حادثه داشتند.

بنابر این گزارش ساعت 10 و 30 دقیقه صبح امروز آتش سوزی در مخزن گازوئیل پتروشیمی خرم آباد رخ داد که این حادثه با امدادرسانی به موقع نیم ساعت بعد مهار و ساعت 11 و 30 دقیقه آتش به طور کامل خاموش شد.

مطابق گزارش اولیه آتش سوزی به دنبال عملیات جوشکاری انجام شده توسط کارگران در مخزن شش هزار لیتری گازوئیل پتروشیمی رخ داده است.

مطابق اعلام نظر مسئولان خوشبختانه حادثه رخ داده در سایت پتروشیمی خرم آباد آسیبی به سازه اصلی پتروشیمی و تجهیزات آن وارد نکرده چرا که محل وقوع حادثه با تجهیزات اصلی پتروشیمی خرم آباد فاصله داشته و آتش سوزی در یک مخزن مجزا رخ داده است.

پتروشیمی خرم آباد یکی از خطوط لوله اتیلن غرب کشور است که در مجاورت شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد و در زمینی به وسعت 130 هکتار احداث شده است.