روستای سلمان فارسی گنبدکاووس جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی نژاد عصر شنبه در جلسه بررسی شرایط جابجایی روستای سلمان فارسی برای ثبت جهانی دیوار گرگان اظهار کرد: نقشه تفکیکی این محل تهیه شده و قرار است بر اساس مقدار زمینی که هر خانوار در این روستا دارد با هماهنگی منابع طبیعی و بنیاد مسکن زمین تحویل داده شود و در مدت زمان تعیین شده ساختمان ها تخریب شود.

وی با بیان این که 70 خانوار از 161 خانوار این روستا در حریم میراث فرهنگی قرار دارند افزود: 50 خانوار این روستا در حریم راه و شهرسازی و 40 خانوار باقی مانده در بیرون حریم هستند.

وی اضافه کرد: 15 الی 20 خانواره نیز جزو افاغنه هستند.

در ادامه نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این که مردم در آن مکان سکونت دارند باید تا فراهم شدن بستر مناسب برای انتقال، تخریبی صورت نگیرد.

سلیمان عباسی افزود: باید شبکه آب رسانی، برق و گاز توسط دستگاه های اجرایی مربوطه که در حریم واقع شده است تامین شود.

وی ادامه داد: قرار است قیمت کارشناسی زمین جدید بعد از بررسی با 20 درصد تخفیف به مردم اعلام شود که از این مقدار 50 درصد به صورت نقدی و با 50 درصد هم به صورت اقساط توسط مردم روستا پرداخت شود.

عباسی خاطرنشان کرد: منازل مسکونی روستای فعلی نیز اگر در حریم میراث باشد توسط میراث و اگر در حریم راه و شهرسازی باشد توسط اداره راه کارشناسی شده و قیمت آن پرداخت می شود.

نورالله نوراللهی فرمانداری ویژه گنبدکاووس نیز گفت: در صورت بوجود آمدن مشکل در پرداخت هزینه های دستگاه های اجرایی می توانند از منابع ملی یا استانی برای تامین منابع اقدام کنند و سپس در مردم روستا را تخلیه کنند.

