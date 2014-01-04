تیم فوتسال کشاورز قزوین از سد حریف تهرانی خود گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته یازدهم رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های فوتسال کشور عصر شنبه تیمهای کشاورز قزوین و پرسپولیس بهزیستی تهران به مصاف هم رفتند که میزبان توانست حریف خود را مغلوب کند.



در این بازی که در حضور بیش از پانصد تماشاگر ورزش دوست قزوینی و با قضاوت محمد غفاری، علی رمضانی، مهدی مرشدی و علی اخوان در سالن شهید بابایی برگزار شد پس از افت و خیزهای فراوان تیم کشاورز قزوین حریف خود را با نتیجه پنج بر سه شکست دهد.



در نیمه اول این دیدار دو تیم بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند؛ اما در نهایت این تیم کشاورز قزوین بود که توانست با حساب سه بر دو از سد حریف خود بگذرد.



در نیمه دوم هم تیم کشاورز با ارائه یک بازی قابل قبول توانست دو بر یک از سد حریف خود بگذرد تا در نهایت بتواند این بازی را با نتیجه پنج بر سه به سود خود به پایان برساند.



تیم فوتسال کشاورز قزوین با این برد 17 امتیازی شد و در رده چهارم جدول رده بندی لیگ دسته یک فوتسال قرار گرفت تا امیدهای خود را برای صعود به لیگ دسته برتر افزایش دهد.