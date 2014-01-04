517 شهر از ایران در معرض تنش آبی است/ آغاز بحران آب در کشور از نیمه دوم سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تشیعی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران آب و فاضلاب استان اصفهان اظهار داشت: 52 شهر و 300 روستای کم‌آب از استان اصفهان جزو این 517 شهر کشور محسوب شده و در اولویت برنامه‌های ملی است.

وی بیان داشت: تنها راه خلاص شدن از این خشکسالی و کم‌آبی در درجه اول جا انداختن مدیریت تقاضای آب است و در مرتبه دوم فرهنگ‌سازی مصرف آب در بین عامه مردم است.

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: هر سال رقم ثابتی از بارندگی را در سطح کشور شاهدیم و این در حالیست که روز به روز بر توسعه جمعیت و شهرها افزوده می‌شود و یک عدم توازن را ایجاد کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون رقم سرانه مصرف آب در کشور نسبت به بسیاری از کشورها که مشکلی در تامین منابع آبی ندارند، بسیار بالا است که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها بر مدیریت مصرف آب تاکید شده است.

تشیعی با اشاره به اینکه جلسات مدیریت بحران آب هر ساله در فروردین و اردیبهشت برگزار می شد اما این در حالی که به دلیل وضعیت بحرانی این جلسات را در پائیز برگزار کردیم، ابراز داشت: نگرانی مسئولان آب و فاضلاب کشور از آغاز بحران اصلی آب از نیمه دوم سال 93 است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه امروز با تهدید کم‌آبی در اصفهان و کل کشور مواجهیم اما این تهدید راباید به فرصت تبدیل کرد و نباید کیفیت رافدای کمیت کرد.

خشکسالی در کشور 13 سال ریشه دوانده

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: نزدیک به 13 سال است با پدیده خشکسالی در کشور روبروایم که کمتر از 30 درصد آب شرب مردم از سدها تامین می‌شود .

وی استفاده از مصارف غیر شرب را در این زمان لازم و ضروری خواند و افزود: بحران آب در اصفهان یک مسئله ملی است که در این حوزه جلسه‌ای به زودی با مدیران ارشد وزارتخانه‌ها این استان برگزار که پیش جلسه آن امروز به منظور بررسی آخرین وضعیت آب در اصفهان در حال برگزاری است.

تشیعی به واقعی نبودن تعرفه آب شرب مصرف مردم اشاره کرد و ادامه داد: تعرفه کنونی یک چهارم قیمت تمام شده که با واقعی کردن آن و کم کردن پرت آب و صرفه‌جویی در مصرف آب باید به مدیریت وضعیت کنونی کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه ردیف ملی که برای آب مصرف مردم شهرها در نظر گرفته‌اند یک دهم درصد اعتبارات مورد نیاز است، گفت: این در حالیست که طی دو سال گذشته هیچ بودجه‌ای برای مردم روستا اختصاص نیافته که باید در لایحه کمسیون تلفیق به این مسئله توجه ویژه شود.