اجرای 14 هزار مترمربع پروژه عمرانی وقف در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده شامگاه شنبه در بازدید از پروژه های وقف آمل با اعلام اینکه در حوزه آثار اقتصادی وقف هماکنون 21 پروژه عمرانی در مازندران در دست اجراست، اظهار داشت: این پروژهها در سطح 14 هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان از سوی سازمان در حال اجراست.
وی تعریف وقف را در ابعاد مختلفی بیان کرد و افزود: وقف منشور چند وجهی است که میتوان در سه بعد فردی و فرهنگي، اقتصادي واجتماعي برشمرد.
علییزاده اظهار داشت: وقف به نوعی یک انفاق بیمنت، تعاون، روحیه همدلی و همکاری در بین بشریت و بزرگترین خادم جامعه است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به اینکه وقف به لحاظ فردی و اجتماعی وفاق و عدالت اجتماعی است، افزود: در بعد فرهنگی نیز وقف باعث توسعه ارزشهای دینی و معنوی در جامعه میشود.
اين مسئول گفت: توجه به آثار فرهنگی وقف موجب توسعه مراکز فرهنگی و مذهبی در جامعه میشود.
علیزاده از برگزاری همایش بزرگ ناصرالحق در این استان خبرداد وافزود: ناصر کبیر از مفسران، محدث، فقیه صاحب نام و نشان دوره خود بوده که بقعه متبرکه آن در شهر آمل واقع شده و طبق تاکیدات ولایت فقیه این مکان باید به عنوان قطب فرهنگی تبدیل شود و برای ارادتمندان به اهل بیت نماز جماعت و کلاسهای فرهنگی، مذهبی و دینی برگزار خواهد شد.
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