  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۴۱

پرآور:

یک ساعت به عنوان درس کتاب‌خوانی غیردرسی در مدارس گنجانده شود

یک ساعت به عنوان درس کتاب‌خوانی غیردرسی در مدارس گنجانده شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت: یک ساعت به عنوان درس کتاب‌خوانی غیردرسی در مدارس گنجانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور عصر شنبه در آیین راه‌اندازی نمایشگاه کتاب در بوشهر به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که در راستای توسعه فرهنگ کتابخانی صورت گرفته ولی هنوز هم باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی به رشد روزافزون کشورمان در زمینه علم و فناوری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: باید تلاش‌های لازم برای نهادینه شدن فرهنگ مطالعه در جامعه صورت بگیرد و این کار باید از پایه ابتدایی صورت بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به ارائه راهکار برای بهبود وضعیت مطالعه پرداخت و بیان کرد: پیشنهاد می‌دهم برای افزایش سرانه مطالعه در بین دانش‌آموان، در مدارس یک ساعت به عنوان درس کتاب‌خوانی غیر درسی گنجانده شود.

لزوم انجام اقدامات زیربنایی برای توسعه فرهنگ مطالعه

وی با بیان اینکه فرهنگ مطالعه با وجود توسعه سامانه‌های مجازی اینترنتی هنوز جایگاه خود را از دست نداده است، افزود: برپایی نمایشگاه کتاب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه دارد.

پرآور از راه‌اندازی نمایشگاه کتاب در دهه فجر در مرکز شهرستان‌های استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای بهبود وضعیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تلاش کنیم.

وی بر لزوم انجام اقدامات زیربنایی برای توسعه فرهنگ مطالعه تاکید کرد و افزود: همه ادارات و دستگاه‌ها باید در این راستا تلاش کنند تا شاهد دستیابی به موفقیت باشیم.

کد مطلب 2207775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها