به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میر محمد صادقی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران آب و فاضلاب استان اصفهان اظهار داشت: بحران نفتی سیستم ما را دچار مشکل کرده ما خواهان خشکی زایندهرود نیستیم .
وی بیان داشت: عدهای میگویند در وزارت نیرو بعضا طرحهایی به صورت چراغ خاموش انجام میگیرد اما این در حالی که تمام گفتهها صورت جلسه شده و مصوبه آقای بیطرف است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان ادامه داد: احداث تونل گلاب 2 در حالی به تصویب هیئت وزیران رسید که تونل گلاب یک نیازمند 20 میلیارد تومان برای تجهیز کارگاه است.
وی ابراز داشت: اگر به فریاد اصفهان و فلات مرکزی که این استان خط مقدم مقابله با کویر در فلات است نرسیم یزد، کرمان و اصفهان خالی از سکنه میشود.
میر محمد صادقی با بیان اینکه مسئولان نباید احساسی تصمیم بگیرند، یادآور شد: لازم است که در حوزه مدیریت مصرف آب وارد شویم و با اصلاح شبکهها و جلوگیری از پرت آب آن را مدیریت کنیم.
وی گفت: به جای اینکه آب شرب خط قرمز شود روخانه زایندهرود و حقآبهها خط قرمز شود زیرا که از هزاران سال قبل و در دوران شیخ بهایی مسئله حقآبهها مطرح شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان افزود: وصل شدن آب شرب تمام کشور به آبهای سطح را یک اشتباه فاحش است زیرا که میتوانستیم از توان شهرهای کوچک و روستاها در این زمینه استفاده کرد.
وی اظهار داشت: مسئله منابع و مصارف درحوزه زایندهرود امروز در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار گرفته که باید توجه ویژهای به آن کرد.
میر محمد صادقی ادامه داد: در افق 1410 با کمبود یک میلیارد متر مکعب آب مواجه میشویم که حتی با فرض انتقال آب فلات مرکزی هم این کم با توجه به گسترش جمعیت و تراکم صنایع در استان وجود خواهد داشت.
وی سرمایهگذاری بر انتقال آب حوزهای استان و استفاده بهینه از آبهای داخلی استان را راه پیشنهادی برای حل مشکل کمآبی استان نام برد و گفت: خط اصفهان بزرگ با تونل بهشتآباد جوابگو نیست.
نظر شما