۱۴ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۴۷

میر محمد صادقی:

جواب تشنگی مردم اصفهان را چه کسی می‌دهد/ اصفهان، یزد و کرمان تهدید به خالی شدن از سکنه

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: اصفهان خط مقدم مقابله با کویر در فلات مرکزی است که اگر مثل گذشته مسئولان در زمینه بحران آب استان احساسی تصمیم بگیرند، چه کسی جوابگوی تشنگی مردم اصفهان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میر محمد صادقی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران آب و فاضلاب استان اصفهان اظهار داشت: بحران نفتی سیستم ما را دچار مشکل کرده ما خواهان خشکی زاینده‌رود نیستیم .

وی بیان داشت: عده‌ای می‌گویند در وزارت نیرو بعضا طرح‌هایی به صورت چراغ خاموش انجام می‌گیرد اما این در حالی که تمام گفته‌ها صورت جلسه شده و مصوبه آقای بی‌طرف است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان ادامه داد: احداث تونل گلاب 2 در حالی به تصویب هیئت وزیران رسید که تونل گلاب یک نیازمند 20 میلیارد تومان برای تجهیز کارگاه است.

وی ابراز داشت: اگر به فریاد اصفهان و فلات مرکزی که این استان خط مقدم مقابله با کویر در فلات است نرسیم یزد، کرمان و اصفهان خالی از سکنه می‌شود.

میر محمد صادقی با بیان اینکه مسئولان نباید احساسی تصمیم بگیرند، یادآور شد: لازم است که در حوزه مدیریت مصرف آب وارد شویم و با اصلاح شبکه‌ها و جلوگیری از پرت آب آن را مدیریت کنیم.

وی گفت: به جای اینکه آب شرب خط قرمز شود روخانه زاینده‌رود و حق‌آبه‌ها خط قرمز شود زیرا که از هزاران سال قبل و در دوران شیخ بهایی مسئله حق‌آبه‌ها مطرح شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان افزود: وصل شدن آب شرب تمام کشور به آب‌های سطح را یک اشتباه فاحش است زیرا که می‌توانستیم از توان شهرهای کوچک و روستاها در این زمینه استفاده کرد.

وی اظهار داشت: مسئله منابع و مصارف درحوزه زاینده‌رود امروز در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار گرفته که باید توجه ویژه‌ای به آن کرد.

میر محمد صادقی ادامه داد: در افق 1410 با کمبود یک میلیارد متر مکعب آب مواجه می‌شویم که حتی با فرض انتقال آب فلات مرکزی هم این کم با توجه به گسترش جمعیت و تراکم صنایع در استان وجود خواهد داشت.

وی سرمایه‌گذاری بر انتقال آب حوزه‌ای استان و استفاده بهینه از آب‌های داخلی استان را راه پیشنهادی برای حل مشکل کم‌آبی استان نام برد و گفت: خط اصفهان بزرگ با تونل بهشت‌آباد جوابگو نیست.

