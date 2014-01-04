17 هزار کلاس درس مازندران کتابخانه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی عصر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان افزود: در حال حاضر دو هزار کتابخانه کلاسی در مدارس استان تشکیل شده است.

وی خواستار حمایت مسئولان امر برای توسعه کتابخانه های کلاسی در مدارس استان شد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با بیان اینکه کتابخانه های بهشهر و گتاب تکمیل و افتتاح شده است، افزود: کتابخانه گتاب هنوز تکمیل نهایی نشده است.

وی با تاکید بر راه اندازی کتابخانه های روستایی بیان داشت: اگر در روستایی کتابخانه باشد ولی کتابخوان هم نباشد، باز وجود کتابخانه لازم و ضروری است.

وی عنوان کرد: باید اتاق فکر و افراد در زمینه توسعه کتابخوانی آسیب شناسی داشته باشند تا روند روی آوردن افراد به کتابخوانی به شکل درست انجام شود.

حجت الاسلام ابراهیمی بیان داشت: علیرغم تلاشهای فراوانی که در حوزه کتابخوانی شده است، باید ببینیم اشکال کار و حلقه گمشده در زمینه توسعه فرهنگ کتابخوانی کجاست و این مشکلات رفع شود.

حسن خیریانپور معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران نیز گفت: انجمن کتابخانه های عمومی، برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوطه را عهده دار است و نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که برنامه ریزی درستی برای توسعه کتابخوانی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای تامین کتابهای مورد نیاز هماهنگی لازم را انجام دهد و ایجاد و توسعه کتابخانه های مجازی نباید مانعی برای توسعه فضای کتابخانه باشد.