مشاور رسانه ای مدیر کل ورزش و جوانان استان قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حق شناس مدیر کل ورزش و جوانان استان قزوین با صدور حکمی رضا اولادی را به سمت مشاور رسانه ای مدیر کل ورزش و جوانان استان منصوب کرد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان اولادی را خبرنگاری شایسته خواند و با اعلام این که وی در سال های اخیر خدمات زیادی را به اداره کل ورزش استان کرده، گفت: با توجه به تعهدات این خبرنگار جوان و با توجه به این که مدت ها بود درصدد انتخاب مشاور رسانه ای بودیم اولادی را به عنوان مشاور خود در امور رسانه ای انتخاب کردیم.



حق شناس هدف از این کار را تعامل بهتر با رسانه های استان عنوان کرد و افزود: امیدوارم با انتصاب این مشاور جوان تعامل بین رسانه های استان و اداره کل ورزش و جوانان بیش از پیش تقویت شود و بتوانیم با حمایت رسانه های استان خدمت بیشتری به ورزش قزوین ارائه کنیم.



رضا اولادی هم اکنون دبیر سرویس ورزشی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)است.



