سالانه 265 هزار تن نخود در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی شامگاه شنبه در جلسه ستاد توسعه اقتصادی استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی برگزار شد، از نخود به عنوان یکی از محصولات استراتژیک نام برد و اظهار داشت: متاسفانه در 10 سال گذشته شاهد کاهش 200 هزار هکتاری سطح زیر کشت نخود در کشور بوده ایم.

وی دلیل کاهش سطح زیر کشت نخود را سنتی و سخت بودن کشت این محصول و همچنین به صرفه نبودن آن برای کشاورزان عنوان کرد.

مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت نخود کشور مربوط به استان کرمانشاه است به گونه ای که 150 تا 200 هزار هکتار از اراضی این استان به کشت نخود اختصاص پیدا کرده است.

رئیس شورای ملی نخود ایران همچنین از جایگاه خوب نخود ایران در جهان یاد کرد و گفت: کشورمان یکی از مرغوبترین نخودهای تولیدی دنیا را دارد و در سال 2012 نیز با تولید 315 هزار تن رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داد.

مرادی با اشاره به اینکه نخود با داشتن 23 درصد پروتئین یکی از منابع غذایی مهم به‌شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: برخی ارقام نخود ایران مانند بیونیچ، پروتئین آن ها به حدود 30 درصد نیز می رسد.

وی همچنین، طعم و رنگ و پخت مناسب نخود تولیدی در کشور را از دیگر عوامل مرغوبیت نخود در داخل و کشورهای خارجی به‌خصوص کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس عنوان کرد.

مرادی کشت بهاره استان کرمانشاه را 450 کیلو در هکتار و کشت پائیزه این محصول را 600 کیلو در هکتار عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف این محصول در استان را چهار کیلو برای هر نفر عنوان کرد.

کرمانشاه حرف اول را در بخش نخود کشور می زند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز در این جلسه بر تقویت تولید نخود در استان تاکید کرد و گفت: کرمانشاه طی سال های اخیر همواره در این بخش حرف اول را در کشور زده است.

کیوان کاشفی همچنین از ظرفیت های بالای بخش دام استان سخن گفت و خواستار تقویت بیشتر این بخش شد.

وی افزود: گوسفند ایرانی در منطقه از همه نژادهای دیگر در خاورمیانه گرانتر است و بیشترین مشتریان را نیز به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد قاچاق دام زنده هستیم، خواستار لغو ممنوعیت صادرات دام زنده شد.