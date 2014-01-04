مجمع عمومی تعاونی دهیاران بخش مرکزی دشتی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم روز عصر شنبه در نشست با دهیاران بخش مرکزی اظهار داشت: این بخش دارای 17 دهیار است که همگی در این مجمع عمومی شرکت کرده‌اند و پس از رای گیری سه نفر به عنوان هیئت مدیره و یک نفر نیز به عنوان علی البدل با رای مخفی انتخاب می‌شوند.

وی افزود:همچنین دو نفرهم به عنوان بازرس مشخص می‌شوند که یک نفر بازرس اصلی و یک نفر هم بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب خواهند شد.

خرم روز ادامه داد:شرکت تعاونی باید بتواند در زمینه های فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی و عمرانی و اقتصادی فعالیت انجام دهد.

خرم روز یادآور شد:اساسنامه شرکت تعاونی دهیاران کشور بر اساس قانون بخش وتعاون جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریورماه 1370 تهیه و تنظیم شده است که همه شرکتهای تعاونی باید با همراهی و همدلی به گسترش این فکر، عمل و اندیشه همت گمارنند.

وی گفت: دهیاران از نظر موقعیت حقوقی همانند شهردار‌یها هستند و هر دو به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند لذا همانطور که شهرداری‌ها قانون تنظیم بودجه وعوارض سالانه وضع می کنند دهیاران نیز باید قانون عوارض و بودجه سالانه داشته باشند.