خیرین همکاری بیشتری با بهزیستی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیمردانی در بازدید سرزده ای از شیرخوارگاه بهزیستی افزود: فرزندان بی سرپرست نیاز به توجه و نگهداری بیش از پیش دارند و بهزیستی در این زمینه مسئولیت خطیری بر عهده دارد.

وی ضمن تأکید بر تلاش خالصانه و صادقانه به کارکنان بهزیستی اظهار داشت: تلاش خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگر بهزیستی قابل تحسین و تقدیر است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین از مرکز نگهداری دختران عقب مانده ذهنی بالای 14سال یاس دیدار نمود و برای رفع مشکلات مددجویان بهزیستی از خیرین خواست کمک های خود را به سمت بهزیستی سوق دهند و به یاری معلولین ،اقشار نیازمند و جامعه هدف بهزیستی بشتابند.

در این بازدید مرتضی مکاریان مدیر کل بهزیستی استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی خواهان رفع موانع قانونی و مشکلات بودجه ای بهزیستی شد که نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به حمایت و تلاش در مرتفع نمودن نیازهای مددجویان اعلام آمادگی کرد.



مشارکت مردم خدابنده در پیشگیری از اعتیاد



عموم مردم بصورت داوطلبانه می توانند در زمینه پشگیری از اعتیاد فعالیت نمایند و با آگاهسازی دیگران محیط خود را امن کنند.

طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد توسط مرکز توسعه و پیشگیری درمان اعتیاد اداره بهزیستی خدابنده در این شهرستان در حال برگزاری است.

عصمت نصیری قیداری گفت:این طرح با هدف استفاده از ظرفیتهای اجتماعات محلی در راستای پیشگیری از اعتیاد برنامه ریزی شده و در محلات شهری،روستایی ،محیط های کاری و مهدهای کودک اجرا می شود.

رئیس بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه در جهت اجرای بهینه و همچنین نتیجه مطلوب این طرح نیاز به همکاری بیشتر مردم و مسئولین را می طلبد گفت: طرح فوق با اعتبار 130 میلیون ریال توسط مرکز توسعه،پیشگیری ،آموزش و درمان اعتیاد اداره بهزیستی شهرستان خدابنده در حال برگزاری است.



وی طرح اجتماع محور را تونمندسازی عموم مردم با فراهم نمودن زمینه مشارکت آنها برشمرد و اظهار داشت: مردم با شرکت در کلاسها و برنامه های آموزشی به آگاهی لازم در مورد اعتیاد می رسند.

تامین آب شرب سالم روستای جوره کندی



مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان زنجان گفت: روستای جوره کندی از توابع شهرستان زنجان با همکاری اهالی روستا ، بسیج سازندگی سپاه منطقه و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان از آب شرب سالم بهره مند شد .



رحمت اله دانشمند خسروی با اشاره به اینکه مشارکت روستاییان در حوزه آبرسانی کمک بزرگی به مجموعه آبفار استان است ، خاطر نشان ساخت : خوشبختانه مشارکت مردم در زمینه آبرسانی در حال حاضر به صورت نهادینه گردیده و این جای بسی خرسندی است .



وی با بیان اینکه روستای جوره کندی با 103 خانوار از آب شرب سالم بی بهره بود تصریح کرد : اهالی روستا ی مذکور با 450 نفر جمعیت و مشارکت خود اهالی اکنون در طول شبانه روز از این موهبت الهی بهره مند است.



دانشمندخسروی افزود : اهالی روستای جوره کندی با مشارکت شرکت آبفار استان زنجان و بسیج سازندگی اقدام به احداث 8 مترمکعب حوضچه ، 1 کیلومتر خط انتقال و احداث شبکه توزیع بطول 3 کیلومتر شبکه توزیع کرده است .



مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان زنجان با اشاره یه اینکه 70 درصد پروژه پیشرفت فیزیکی داشته است ، اظهار داشت : همچنین در این طرح احداث منبع تامین فشار آب با 35 هزار لیتر گنجایش ، بازسازی و تعمیر منبع 50 متر مکعبی و 100 فقره کنتور آب به مشترکین واگذار شده است .

خسروی اعتبار هزینه شده در این پروژه را رقمی بالغ بر 700 میلیون ریال اعلام کرد و تصریح کرد: عمده اعتبار ریالی این طرح بر عهده اهالی روستا بوده است که با مشارکت خود ، شرکت آبفار را در زمینه آب رسانی یاری رساندند .