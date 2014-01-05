خرید زمین های تپه هزارپیچ متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، نبی هزار جریبی شامگاه شنبه در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: بهتر است اعضای شورا خرید ملک در تپه هزارپیچ را متوقف کرده و به خریداری زمین های دره توشن اقدام کنند.

وی ادامه داد: جهت اجرای هر گونه پروژه در تپه هزار پیچ، 30 هکتار زمین مساحت مناسبی می باشد و خریداری بیش از این مقدار زمین در این منطقه به لحاظ اقتصادی توجیه ندارد، چشم انداز دره توشن برای جرای پروژه های تفریحی و گردشگری مناسب است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص گفت: بسیاری از مالکان زمین تپه هزار پیچ، در اوایل انقلاب این زمین ها با قصد سرمایه گذاری و پس انداز شخصی خریداری کرده اند.

حسین ربیعی ادامه داد: این افراد فاقد اجاره ساخت و ساز در این زمین ها هستند و از طرفی نیز به عنوان سرمایه برای خرید این زمین ها در یک مقطع زمانی هزینه کرده اند از این رو بلا تکلیف گذاشتن این مالکان به دور از انصاف است.

وی در خاتمه یادآور شد: زمین مالکان تپه هزار پیچ باید توسط شهرداری خریداری شود تا این شهروندان نیز به حق واقعی خود برسند.

