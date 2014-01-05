  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۲

دزیانیان:

660 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد شاهرود تحصیل می کنند

660 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد شاهرود تحصیل می کنند

شاهرود – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با اشاره به اینکه این واحد دانشگاهی بیشترین دانشجوی شاهد را در بین دیگر دانشگاه های استان سمنان دارد، گفت: 666 دانشجوی شاهد و ایثارگر در این دانشگاه حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دزیانیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ضمن اشاره به تحصیل 666 دانشجوی شاهد و ایثارگر در این دانشگاه و پردیس علوم و تحقیقات آن، اظهار داشت: از این تعداد 150 فرزند شهید، 447 فرزند جانباز، 11همسر شهید و جانباز، 10 جانباز، 47 نفر فرزند آزاده و یک همسر آزاده هستند که از خدمات ستاد شاهد و ایثارگر استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ها اعطای سنوات تحصیلی، معرفی به استاد تا سقف هشت واحد درسی، اخذ هشت واحد درسی در ترم تابستان، انتقال دائم و موقت از تسهیلات اعطایی به دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود اظهار داشت: تحصیل این عزیزان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 1390 رایگان بوده و شهریه آنها به طور کامل از سوی سازمان بنیاد شهید و ایثارگران پرداخت می شود.

دزیانیان در پایان با تاکید بر اینکه تمام تلاش این دانشگاه در جهت رفاه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر است خاطرنشان کرد: این مهم را وظیفه اساسی خود می دانیم چرا که خانواده های این عزیزان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی

کد مطلب 2207869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها