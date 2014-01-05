660 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد شاهرود تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دزیانیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ضمن اشاره به تحصیل 666 دانشجوی شاهد و ایثارگر در این دانشگاه و پردیس علوم و تحقیقات آن، اظهار داشت: از این تعداد 150 فرزند شهید، 447 فرزند جانباز، 11همسر شهید و جانباز، 10 جانباز، 47 نفر فرزند آزاده و یک همسر آزاده هستند که از خدمات ستاد شاهد و ایثارگر استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ها اعطای سنوات تحصیلی، معرفی به استاد تا سقف هشت واحد درسی، اخذ هشت واحد درسی در ترم تابستان، انتقال دائم و موقت از تسهیلات اعطایی به دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود اظهار داشت: تحصیل این عزیزان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 1390 رایگان بوده و شهریه آنها به طور کامل از سوی سازمان بنیاد شهید و ایثارگران پرداخت می شود.

دزیانیان در پایان با تاکید بر اینکه تمام تلاش این دانشگاه در جهت رفاه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر است خاطرنشان کرد: این مهم را وظیفه اساسی خود می دانیم چرا که خانواده های این عزیزان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی