59 درصد درآمد ناشي از ماليات نقل و انتقال سهام محقق نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ميزان تحقق درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در چهارماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي 7/40 درصد بوده است، يعني 3/59 درصد از اهداف بودجه اي دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در اين مدت محقق نشده است.

به گزارش مهر، برطبق رقم مصوب بودجه اي دولت بايد از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام443 ميليارد ريال درآمد بدست مي آورد.

اين گزارش مي افزايد: در يكي از تبصره هاي بودجه سال 1384 احكامي براي تحقق درآمدهاي مالياتي ناشي از نقل و انتقال سهام و اصلاح نصاب هاي مربوط در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده بود ولي اين بند در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار نگرفت و ارقام در نظر گرفته شده در بودجه نيز اصلاح و تعديل نشد، از اين رو هم اكنون شاهد عدم تحقق 3/59 درصد از اهداف بودجه ناشي از دريافت ماليات نقل و انتقال سهام هستيم.

اين گزارش حاكيست، درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام از 4/3 ميليارد ريال چهارماهه اول 83 به 180 ميليارد ريال در چهارماهه اول امسال رسيده است.

در همين حال درآمد بودجه اي درنظرگرفته شده براي دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي نيز در چهارماهه اول امسال به ترتيب تنها 7/33 و 9/49 درصد تحقق داشته است.

به گزارش مهر، بر طبق رقم مصوب بودجه اي دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي بايد در چهارماهه اول امسال 393 و 567 ميليارد ريال درآمد داشت.

براساس اين گزارش، دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي در چهارماهه اول امسال به ترتيب 133 و 283 ميليارد ريال درآمد نصيبش شده است.

گفتني است، درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي در چهارماهه اول سال 1383 به ترتيب 18 و 325 ميليارد ريال بوده است.