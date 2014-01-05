غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص نشست صبح امروز یکشنبه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این نشست حضور یافته و گزارشی از عملکرد خود طی چندماه گذشته ارائه داد. همچنین امیرضا خادم را به عنوان معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.

نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گودرزی در این نشست گزارشی از انتخابات کمیته ملی المپیک نیز ارائه داد. نمایندگان پیشنهادات خود را بیان کرده و وزیر نیز توضیحاتی داد.

وی افزود: گودرزی تاکید کرد که بودجه موجود کفاف درخواست ها را نمی دهد و خواستار افزایش بودجه وزارت ورزش و جوانان در قانون بودجه 93 شد.

اسداللهی همچنین گفت: نمایندگان همچنین انتقاداتی را از عدم راه دادن طالقانی رئیس فدراسیون کشتی به جلسه مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای مطرح کردند.