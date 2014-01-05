ادغام صندوق پشتیبان آینده با بانک رسالت/ وجوه سپرده گذاران به تدریج پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلاتی که برای برخی مردم کرمان به دلیل سپرده گذاری در یکی از صندوق های مالی و اعتباری در کرمان پیش آمد اولین مشکل مالی مردم کرمان در ارتباط با این دست از مجموعه های مالی نیست اما دردسرهای زیادی برای سپرده گذاران ایجاد کرد که خوشبختانه با ورود به موقع دستگاه قضایی و به خصوص دادستان کرمان به این پرونده مشکلات این صندوق سرانجام در حال رفع شدن است.

وجود مشکلات این صندوق علاوه بر بروز مشکلاتی در راستای بازگشت سپرده های مالی به سپرده گذاران برای سایر صندوق های مالی و اعتباری قانونی نیز دردسرهایی ایجاد کرده است بطوریکه اعتماد مردم نسبت به این صندوق ها کاهش یافته است.

اقدامات قضایی برای رفع مشکل مردم

در این میان سپرده گزاران این صندوق که به امید تسهیلات سهل الوصول این صندوق مدتها در این مرکز مالی سپرده گذاری کرده بودند روزهاست در انتظار دریافت مجدد سپرده خود هستند.

دادستان کرمان چندی قبل از آغاز حسابرسی صندوق پشتیبان آینده خبر داد و از آن روز تا کنون همچنان مردم منتظر هستند تا مشکل سپرده گذاران حل شود.

ید الله موحد با تشکیل جسله مشترک بین مسئولان پشتیبان آینده و صندوق رسالت خبر داد و خواستار همکاری مردم برای انجام این حسابرسی شد.

در این مدت مشتریان پشتیبان آینده نیز از راههای قانونی پیگیر دریافت وجوه خود بودند و صبورانه در انتظار پایان رسیدگی به مشکلات مالی هستند.

در نهایت این روزها خبرهای خوشی از رسیدگی به این پرونده به گوش می رسد و گفته می شود به زودی پشتیبان آینده با بانک رسالت ادغام خواهد شد.

خبر خوش برای مشتریان پشتیبان آینده

گفته می شود؛ بانک رسالت تعهدات صندوق قرض الحسنه پشتیبان آینده کرمان را می پردازد.

در حقیقت دادستان کرمان و حسین زاده مدیرعامل بانک رسالت، در پی تفاهم بانک رسالت و پیگیریهای حقوقی دادستان کرمان اعلام کردند بانک رسالت طلب سپرده گذاران صندوق پشتیبان آینده را می پردازد.

حسین زاده با تایید این خبر گفت: ظرف دو ماه آینده با اعلام یک فراخوان به تدریج پرداخت ها به سپرده گذاران آغاز خواهد شد.

هر چند به نظر می رسد مشکل پشتیبان آینده در آینده ای نزدیک به پایان می رسد اما سوال اینجاست با توجه به تکرار چند باره چنین مشکلاتی در جامعه آیا تدابیری برای جلوگیری از بروز این مشکلات دیده شده است یا خیر.

در این میان کارشناسان اقتصادی به مردم توصیه می کنند وجوه خود را در بانکهای اصلی و دارای مجوزی سپرده کنند که این بانکها در نزد بانک مرکزی سپرده های تضمینی لازم را دارند.

گفته می شود در هر صندوقی که تسهیلات ویژه و خارج از روند عادی سایر بانکها پرداخت می شود و سودهای بسیار بالا می دهند باید مشتریان در مرحله اول اطمینان پیدا کنند که این موسسه های مالی روند کامل قانونی را برای فعالیت طی کرده باشد.

مردم در زمان سپرده گذاری هوشیار باشند

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر از مسئولان خواست قبل از آغاز فعالیتهای مالی صندوق های مالی و اعتباری نظارت لازم را در خصوص فعالیت این صندوق ها داشته باشند.

وی به مردم نیز توصیه کرد در زمان سپرده گذاری در صندوق های مالی و اعتباری دقت کنند و از سپرده گذاری های کلان در صندوقهایی که روند قانونی تاسیس را طی نکرده اند خودداری کنند.

پور ابراهیمی افزود: وقتی تسهیلات ویژه ای خارج از روند عادی سایر موسسات مالی پرداخت می شود مردم نباید به یکباره برای دریافت تسهیلات هجوم آورند و ابتدا باید از خود سوال کنند که چرا این تسهیلات ویزه پرداخت می شود.

نقش قانونی دستگاههای نظارتی جدی گرفته شود

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در این زمینه که چرا این صندوق های غیر قانونی فعالیت می کنند و دستگاههای نظارتی برخورد لازم با چنین موسساتی ندارند گفت: باید نظارتهای افزایش یابد اما در این میان مردم نیز باید هوشیارانه عمل کنند.

در نهایت به نظر می رسد نخستین گام باید از سوی دستگاههای نظارتی برداشته شود و از ابتدا با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی جلوگیری شود.