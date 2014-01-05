رئيس شوراي هيئت هاي مذهبي كردستان انتخاب شد

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري انتخابات هيئت هاي مذهبي استان كردستان گفت: هیئات مذهبی بازوان توانمند تبلیغات اسلامی به شمار می روند و تقویت این هیئات در استان ضروری است.

حجت الاسلام شاه علی رستمی اظهار داشت: باید برای جذب جوانان و نوجوانان در هیئات مذهبی و حضور فعال آنها در برنامه های مناسبتی و مذهبی تلاش کرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده هیئات مذهبی استان در طول دوره انتخابات گذشته تا کنون پرداخت و افزود: در حال حاضر 600 هیئت مذهبی در استان به ثبت رسیده است.

علی خزایی ادامه داد: از این تعداد هیئت مذهبی 9 هیئت مربوط به اهل تسنن است که در ایام مناسبتی فصل سال به اجرای برنامه های مختلفی از جمله برگزاری محافل قرآنی، برگزاری کلاس های احکام و همچنین پخت و توزیع نذروات می پردازند.

وی یادآور شد: با توجه به بافت جمعیتی استان کردستان و وضعیت منطقه حضور این 600 هیئت مذهبی در استان کردستان برابر با شش هزار هیئت مذهبی در استان‌های بزرگ کشور است.

رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان به وظایف رئیس شورای هیئات مذهبی اشاره کرد و بیان کرد: رصد برنامه های هیئات مذهبی، ساماندهی هیئت جدید، ایجاد زمینه لازم برای حضور هیئات مذهبی و احیای فرهنگ غنی عاشورایی در جامعه بخشی از این وظایف است.

خزایی برگزاری جلسه ماهانه با حضور اعضای شورای هیئات مذهبی سنندج و جلسات دوماهانه با حضور شورای هیئات مذهبی استان در خصوص برگزاری هر چه باشکوه تر مناسبت های دینی، مذهبی و ملی را از جمله دیگر وظایف رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان عنوان کرد.

در پایان این مراسم، انتخابات رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان برگزار شد و "علی خزایی" مجددا به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان انتخاب شد.