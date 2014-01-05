۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

نخستین كارخانه بومی تولید طلا آماده بهره برداری شد

مجری طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری طلای زرشوران گفت: زرشوران، نخستین كارخانه بزرگ مقیاس جهان با روش منحصر به فرد و كاملا بومی در تولید طلا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینقلی قوانلو با بیان این مطلب اظهار داشت: فرآوری طلا در کارخانه فرآوری طلای زرشوران، با روش شیمیایی انجام خواهد گرفت كه توسط یك شركت ایرانی ابداع شده و به ثبت رسیده است.

مجری طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری طلای زرشوران ادامه داد: این روش در حالی در طرح زرشوران عملیاتی شد كه استفاده از روش «پی. اُ. ایكس»، در شرایط تحریم غیر ممكن بود. گذشته از این، بهره گیری از روش فرآوری ایرانی، موجب صرف جویی در هزینه و اجرای طرح با یك سوم قیمت معمول در روش مطرح دنیا (پی. اُ. ایكس) شده است.

وی خاطرنشان كرد: این روش فرآوری، بارها توسط محققان دانشگاه در شرایط آزمایشگاهی تست و تایید شد. پس از این مراحل، روش یاد شده در طرح احداث كارخانه طلای زرشوران به اجرا گذاشته شد.

قوانلو ادامه داد: بیش از 70 درصد تجهیزات به كار رفته در این كارخانه، توسط سازندگان داخل تامین شده و پیش بینی می كنیم در طرح های توسعه كارخانه، این میزان افزایش یابد.

به گفته وی، در این كارخانه، فرآوری خاك معدن به دلیل سولفوره بودن، به روش شیمیایی صورت خواهد گرفت و خاك معدن برای تبدیل شدن به طلا در مرحله لیچینگ، به اكسیده تبدیل خواهد شد.

قوانلو اعلام كرد: كارخانه 3 تنی طلای زرشوران به عنوان بزرگترین كارخانه طلای خاورمیانه، اكنون مراحل پایانی تست سرد را می گذراند و پیش بینی شده نخستین شمش طلا در دهه فجر امسال تولید شود.

وی ادامه داد: این كارخانه طی سه ماه پس از تولید، به ظرفیت اسمی (تولید روزانه 10 كیلوگرم طلا) خواهد رسید. همچنین، در این كارخانه همزمان یك تن و 250 كیلوگرم نقره و 500 كیلوگرم جیوه در سال تولید خواهد شد.

