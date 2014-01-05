معاون دانشجویی دانشگاه آزاد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: "امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی که در جنابعالی سراغ دارم، در انجام امور محوله با رویکرد شفاف سازی در امور دانشجویی از طریق نهادینه کردن مکانیزاسیون سیستم ها، رفاه دانشجویان، تکریم ارباب رجوع، بهبود خدمات دانشجویی، ارائه سیستم پوشش بیمه جامع دانشجویان و ارتقا همه جانبه حوزه معاونت دانشجویی موفق باشید."

پیش از این ایروان مسعودی اصل با حکم فرهاد دانشجو معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد را برعهده داشت.