تجلیل از خانواده های 3 شهید عکاس کرمان/ 84 اثر به نمایشگاه کشوری عکس بسیج راه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میرهاشمی شنبه شب در نشست مطبوعاتی ویژه دومین جشنواره کشوری عکس بسیج گفت: حدود 13 هزار و 200 اثر از کل کشور در جشنواره عکس دوسالانه بسیج شرکت داشته اند و نهایتا از میان تمامی آثار برگزیده 84 اثر به نمایشگاه کشوری راه پیدا کردند.

وی ادامه داد: در سفر سه روزه 13 دی ماه اردوی یک روزه ای برگزار شد که شش گروه به شش منطقه کرمان، شهداد، ماهان، راین، بم و سرچشمه اعزام شدند و عکس هایی را برای داوری آماده کرده اند که توسط خود عکاسان مورد داوری قرار خواهد گرفت و هر کس تعدادی اثر را انتخاب و آثاری که بیشترین رای را بیاورد معرفی می شوند.

برگزاری کارگاههای تخصصی در حاشیه جشنواره

دبیر جشنواره عکس بسیج تصریح کرد: همچنین روز 14 دی ماه کارگاه های تخصصی زیر نظر حسن قاعدی با عنوان" عکاسی در شرایط بحران" و فاطمه بهبودی تحت عنوان" ایده و تولید" برگزار شد که انتقال تجربه ای خوب در بین عکاسان دو سالانه بود.

وی با اشاره به اینکه سازمان بسیج هنرمندان در استان کرمان همانند دیگر سازمان های استانی کشور از سال 85 فعالیت خود را با هدف جذب آموزش، حفظ و انسجام بسیجیان هنرمند در حوزه تخصصی و ارزش های انقلاب اسلامی آغاز کرده است و به فعالیت خود همچنان ادامه می دهد، افزود: یکی از فعالیت ها و ماموریت اصلی این سازمان تشکیل انجمن های هنری است.

میرهاشمی یادآور شد: فعالیت های هر رشته هنری در استان در قالب آموزش و کارگاه های آموزشی و برپایی نمایشگاه ها در حوزه های هنری توسط انجمن های تشکیل شده دنبال و تشکیل می شود.

تاثیر جشنواره در برگزاری تورهای عکاسی

وی در ادامه گفت: فراخوان این جشنواره با موضوع فعالیت های فردی و اجتماعی بسیج و بسیجیان و زندگی ایرانی- اسلامی و اهداف مهمی چون تعامل و ارتباط نزدیک عکاسان جشنواره بوده است که این اهداف می تواند در تداوم مستمر تورهای عکاسی و مسابقات استانی و شهرستانی در آینده نیز موثر باشد و در واقع بستر و فضای خوبی برای تعاملات در حوزه عکاسی خواهد بود.

دبیر جشنواره عکس بسیج با بیان اینکه مراسم اختتامیه با حضور منتخبان و روسای انجمن های استانی و بعضی از شورای استانی تشکیل می شود، افزود: بخش ویژه ای در اختتامیه به عنوان بخش تجلیل و تقدیر از شهدای هنرمند داریم که از سه شهید هنرمند بزرگوار این استان و دو نفر از پیشکسوتان حوزه عکاسی به عنوان چهره ملی تقدیر و تشکر خواهد شد.

میرهاشمی اظهار داشت: انجمن عکاسان بسیج که برگزار کننده اصلی این دوسالانه است در حال تدوین اساس نامه است که در کرمان با حضور روسای انجمن این اساسنامه بررسی مجدد می شود و تصویب اساسنامه نیز از دیگر اقداماتی بود که امروز به انجام رسید.

برگزاری نمایشگاه عکس در موزه صنعتی

وی همچنین گفت: 81 اثر در مجموع دو موضوع به نمایش گذاشته خواهند و 48 اثر با موضوع کسب زندگی اسلامی و 33 اثر فعالیت اجتماعی و فردی خواهیم داشت و در کنار نمایشگاه نیز سه پروژه در مورد مقاومت کار شده است که سرمشق خوبی برای بازدید کنندگان خواهد بود.

میرهاشمی تصریح کرد: برای هر موضوع سه برگزیده و سه تقدیر و از میان عکاسانی که در اردوی یک روزه شرکت کرده اند شش نفر برگزیده خواهند شد و 15 دی ماه ساعت دو و 30 دقیقه نیز برنامه اهدا جوایز و تجلیل از عکاسان برجسته صورت گرفته خواهد شد.

وی همچنین تجلیل از سه خانواده شهید را در جلسه اختتامیه متذکر شد و گفت: از شهید آزاده سرفراز محمد شهسواری که اسطوره مقاومت وایثار و از خود گذشتگی در دفاع مقدس بود که بعد از اسارتش با دست بسته شعار بر مرگ بر صدام و درود بر خمینی را سر داد و همچنین از شهید بزرگوار علی نظری علم آبادی از عکاسان دفاع مقدس از شهرستان رفسنجان و همچنین خانواده شهید والامقام اسماعیل هنری از عکاسان دفاع مقدس از استان کرمان از شهرستان سیرجان در اختتامیه تجلیل خواهد شد که ملاک انتخاب ما از میان شهیدان صرفا شهیدان عکاس در دوران دفاع مقدس بوده است.

میرهاشمی جوایز جشنواره را به این صورت عنوان کرد: به نفر اول دو میلیون تومان، نفر دوم 1.5 میلیون تومان و نفر سوم یک میلیون تومان به علاوه تندیس و دیپلم افتخار اهدا خواهد شد.

وی در پایان گفت: گالری نمایشگاه عکس به مدت 10 روز در موزه صنعتی کرمان برای عموم از 15 تا 25 دی ماه دایر خواهد بود و بازدید برای عموم رایگان می باشد و 15 دی ماه ساعت 14 و سی در تالار برق کرمان بلوار شهید عباسپور اعلام برگزیدگان و مراسم پایانی جشنواره می باشد.

