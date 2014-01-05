نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 92 چهارشنبه اعلام می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه پذیرفته شدگان مذکور ضرورت دارد بر اساس اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنها بر روی سایت سازمان قرار داده می شود با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در کد رشته های محل قبولی به دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی مراجعه کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: نظر به اینکه برخی از موسسات آموزش عالی و دانشگاهها ممکن است برنامه زمانی برای ثبت نام از پذیرفته شدگان داشته باشند لذا به این افراد اکیدا توصیه می شود که ابتدا به سایت های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مراجعه کرده و در صورتی که برنامه زمانی اعلام کرده اند بر اساس آن برای ثبت نام به آنجا مراجعه کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برنامه خاصی را برای ثبت نام پذیرفته شدگان اعلام نکرده باشند، پذیرفته شدگان می توانند در یکی از روزهای 22 و و 23 دی ماه به مراکز محل قبولی مراجعه و ثبت نام کنند.