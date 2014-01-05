محمد عارف آرام در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: تمام كاركنان مراكز غير دولتي تحت نظارت بهزيستي بايد دوره‌هاي بازآموزي را به منظور بالا بردن سطح دانش علمي و فني بگذرانند.

وي افزود: 70 درصد هزينهبرگزاري اين دورههاي آموزشي را مركز صاحب امتياز پرداخت مي‌كند و 30 درصد نيز از خود آموزش گيرنده دريافت مي‌شود.

آرام تأكيد كرد: تمديد پروانه مراكز تحت نظارت بهزيستي، منوط به گذراندن اين دوره‌هاي آموزشي است و برگزار كنندگان اين دوره‌ها جهاد دانشگاهي، مركز علمي كاربردي علوم بهزيستي خراسان رضوي و انجمن مراكز غير دولتي هستند.

وي عنوان كرد: امسال دو دوره آموزشي با ظرفيت 75 نفر در هر دوره، براي اين مراكز برگزار مي‌شود اما اين دوره‌ها در سال‌هاي آينده نيز ادامه دارد زيرا اعتقاد بهزيستي بر اين است كه كاركنان اين مراكز بايد سطح علمي و دانش فني و مهارتي خود در بخشهاي تخصصي را بالا ببرند و به استانداردهاي روز برسند.

آرام ابراز كرد: محتواي اولين دوره، اصول كار با خانواده مددجو است كه براي صاحبان امتياز، مسئولان فني و كاركنان برگزار مي‌شود و در دورهدوم كه با عنوان شناخت اصول و مباني مراقبت از سالمندان و معلولين برگزار مي شود، مراقبين و بهياران شركت خواهند داشت.

وي همچنين بيان كرد: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر در مراكز غير دولتي تحت نظارت بهزيستي خراسان رضوي به كار اشتغال دارند كه از اين تعداد دو هزار نفرشان در مراكز نگهداري شبانه روزي معلولين فعاليت مي كنند.