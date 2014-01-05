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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

رفیع:

لایحه عوارض و بهاء خدمات سال93 شهرداری گناباد تصویب شد

لایحه عوارض و بهاء خدمات سال93 شهرداری گناباد تصویب شد

گناباد - خبرگزاري مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان گناباد از تصویب لایحه عوارض و بهاء خدمات سال93 شهرداری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادي رفيع صبح يكشنبه در جلسه شوراي شهر گناباد كه در محل اين شورا برگزار شد اظهار داشت: لایحه پیشنهادی عوارض وبهاء خدمات سال 93 شهرداری گناباد از سوی شهرداری گناباد تقدیم شورا شد.

وي افزود: با توجه به ضرورت سرعت ودقت دربررسی این لایحه، موضوع بلافاصله در دستور کار شورا قرار گرفت.

رفیع افزود: به این منظور طی روزهای گذشته سه جلسه رسمی و دو جلسه فوق العاده در محل شورا برگزار شد و تمامی جزئیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت ونهایتا اين لایحه به تصویب رسید.

وي تصريح كرد: بررسی دقیق این لایحه مبنای محاسبه عوارضات و بهاء خدمات شهرداری گناباد در طول سال93 خواهد بود.

رفيع گفت: اعضای شورا زمان زیادی را صرف بررسی این لایحه کردند تا برآیند کار در برگیرنده منافع عموم شهروندان گرامی و نیز منبع قابل اتکاءجهت تامین هزینه های عمرانی وجاری شهرداری در سال آینده باشد.

رفیع بيان داشت: سرپرست شهرداری و واحدهای مختلف شهرداری به دلیل انجام تغییرات مناسب در لایحه پیشنهادی به منظور شفافیت هرچه بیشتر و با رویکرد حمایت از جوانان متقاضی مسکن وخانواده های با بضاعت مالی پایین تر تلاش زيادي كردند.

عضو شورای اسلامی شهر گناباد افزود: در دوره قبل شورا تغییرات بسیار زیادی به منظور ساده سازی وشفاف سازی لایحه اعمال گردید که این روند درلایحه سال آینده نیز لحاظ شده است.

رفيع افزود: لایحه پیشنهادی شهرداری گناباد در قسمت ضرایب قیمتهای منطقه ای در بسیاری از موارد دچار تغییر و تعدیلات کاهشی شد تا فشار کمتری متوجه همشهریان شود.

وي گفت: پس از تایید لایحه تصویب شده توسط استانداری، فایل این لایحه روی سایت قرار خواهد گرفت تا در دسترس عموم شهروندان قرار داشته باشد.

رفيع در ادامه گفت: با موافقت اعضای شورای شهر، شهرداری گناباد در کنار مردم نوقاب به اقدام خودجوششان در ساخت کتابخانه حاج عبداللهی مساعدت می کند.

وي افزود: مردم نوقاب با جمع آوری کمک های مردمی به خصوص نوقابی های مقیم سایر شهر های کشور تصمیم واقدام به بازسازی کتابخانه شان کرده اند.

رفيع گفت: در همین راستا از شهرداری گناباد درخواست تامین مصالح داشتند که نمایندگان شان در شورای شهر نیز با این درخواست موافقت کردند.
 

 

کد مطلب 2207952

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