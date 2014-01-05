لایحه عوارض و بهاء خدمات سال93 شهرداری گناباد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادي رفيع صبح يكشنبه در جلسه شوراي شهر گناباد كه در محل اين شورا برگزار شد اظهار داشت: لایحه پیشنهادی عوارض وبهاء خدمات سال 93 شهرداری گناباد از سوی شهرداری گناباد تقدیم شورا شد.

وي افزود: با توجه به ضرورت سرعت ودقت دربررسی این لایحه، موضوع بلافاصله در دستور کار شورا قرار گرفت.

رفیع افزود: به این منظور طی روزهای گذشته سه جلسه رسمی و دو جلسه فوق العاده در محل شورا برگزار شد و تمامی جزئیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت ونهایتا اين لایحه به تصویب رسید.

وي تصريح كرد: بررسی دقیق این لایحه مبنای محاسبه عوارضات و بهاء خدمات شهرداری گناباد در طول سال93 خواهد بود.

رفيع گفت: اعضای شورا زمان زیادی را صرف بررسی این لایحه کردند تا برآیند کار در برگیرنده منافع عموم شهروندان گرامی و نیز منبع قابل اتکاءجهت تامین هزینه های عمرانی وجاری شهرداری در سال آینده باشد.

رفیع بيان داشت: سرپرست شهرداری و واحدهای مختلف شهرداری به دلیل انجام تغییرات مناسب در لایحه پیشنهادی به منظور شفافیت هرچه بیشتر و با رویکرد حمایت از جوانان متقاضی مسکن وخانواده های با بضاعت مالی پایین تر تلاش زيادي كردند.

عضو شورای اسلامی شهر گناباد افزود: در دوره قبل شورا تغییرات بسیار زیادی به منظور ساده سازی وشفاف سازی لایحه اعمال گردید که این روند درلایحه سال آینده نیز لحاظ شده است.

رفيع افزود: لایحه پیشنهادی شهرداری گناباد در قسمت ضرایب قیمتهای منطقه ای در بسیاری از موارد دچار تغییر و تعدیلات کاهشی شد تا فشار کمتری متوجه همشهریان شود.

وي گفت: پس از تایید لایحه تصویب شده توسط استانداری، فایل این لایحه روی سایت قرار خواهد گرفت تا در دسترس عموم شهروندان قرار داشته باشد.

رفيع در ادامه گفت: با موافقت اعضای شورای شهر، شهرداری گناباد در کنار مردم نوقاب به اقدام خودجوششان در ساخت کتابخانه حاج عبداللهی مساعدت می کند.

وي افزود: مردم نوقاب با جمع آوری کمک های مردمی به خصوص نوقابی های مقیم سایر شهر های کشور تصمیم واقدام به بازسازی کتابخانه شان کرده اند.

رفيع گفت: در همین راستا از شهرداری گناباد درخواست تامین مصالح داشتند که نمایندگان شان در شورای شهر نیز با این درخواست موافقت کردند.

