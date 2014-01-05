اظهارات رئیس جمهور درباره سوال از وزیران باعث کاهش شان مجلس در انظار عمومی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در بیان اخطاری مستند به اصل 88 و 67 قانون اساسی خطاب به رئیس جمهور در خصوص اظهارات اخیرش در مورد سوال نمایندگان از وزرا گفت: ایشان در صحبت های خود حق سوال نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور را زیر سوال برد و انتظار ما این بود که هیات رئیسه مجلس در این موضوع از شان مجلس دفاع کند که این اتفاق نیفتاد.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: سخنان رئیس جمهور در واقع گلایه هایی را به همراه داشت که چرا نمایندگان در این فرصت کم این مقدار سوال از وزرا می کنند.

وی افزود: وقتی بنده برنامه پچیک بامدادی را در روز شنبه شخصاً گوش می کردم برخی اعضای محترم کابینه اظهار می داشتند که ما در این فرصت بیش از 300 ساعت وقت خود را مشغول به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان بودیم که من هر طور حساب کردم دیدم چنین چیزی امکان ندارد.

جعفری گفت: این گونه اظهارات شان مجلس را در انظار عمومی کاهش می دهد. سخن من با رئیس جمهور این است که آقای روحانی شما فرزند مجلس هستید، حدود 20 سال از عمر خود را در مجلس گذراندید و جایگاه خدمتی شما از مجلس بوده و انتظار ما از شما چیز دیگری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شما بارها گفتید به قانون گرایی اعتقاد و التزام عملی دارید اما هجمه های رسانه ای شدیدی که بعد از سخنان شما به مجلس شد را لطفاً مشاهده کنید. برای هر سوال نماینده هزینه تعیین شده است و عنوان کردند که هر سوال حدود یک میلیارد بر بیت المال هزینه ایجاد می کند. سوال من این است که هزینه عدم اجرای صحیح، بی عملی و کندی در بدنه اجرایی کشور و مقهور شدن نماینده مثلاً در حوزه انتخابیه بنده، جاده بجنورد، جنگل گلستان و یا موارد ملی مانند خط لوله صلح که اجرایی نشده است هزینه گزاف اینها چقدر است؟

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: آقای رئیس جمهور شخص جنابعالی در اینکه تعامل بین مجلس و دولت کدام روند را طی کند موثر است. فراموش نمی کنیم که در اواخر دولت گذشته همین عدم تعامل باعث شد که خیلی از مشکلات پیش بیاید و بسیاری از کارها انجام نشود. انتظار ما این است که همان طور که در گفته ها مطرح می شود مجلس در راس امور است این اتفاق در عمل نیز حفظ شود.

وی با بیان اینکه دغدغه های رئیس جمهور در خصوص رعایت انصاف، تعامل و همگرایی دغدغه های مجلس نیز هست گفت: باید بدانیم که تضعیف مجلس ولو ناخواسته به نفع هیچکس نیست و رسانه های به ظاهر طرفدار جنابعالی که در خصوص برخی آنها به حق فرمودید دوستی شان با شما دوستی خاله خرسه است مجلس را تهدید به انحلال یا رای نیاوردن نمایندگان در دور بعد می کنند.

جعفری افزود: آقای رئیس جمهور ما آرزو می کنیم شما هم بر این باور باشید که مجلس باید به شیوه مدرس عمل کند که فرمود نه ترس دارم و نه طمع. البته ممکن است مواردی هم با خواسته غیرقانونی و نابجا و دون شان نمایندگان مجلس مواجه شویم اما نباید هویت و حق قانونی مجلس، همیاری و همکاری مجلس را در موارد افزونتر از این ذکر مختصر نادیده گرفت.

وی در ادامه اخطار خود گلایه ای هم که از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کرد و اظهار داشت: آن طور که آقای رئیس جمهور گفته اند اگر برخی نمایندگان وزرا را تهدید می کنند این هیات باید این موضوع را پیگیری نماید.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس طبق فرمایش رهبری باید سالم و زنده باشد و طبق فرموده امام راحل مجلس خوب همه چی را خوب و مجلس بد همه چیز را بد خواهد کرد لذا انتظار ما این است که هم رئیس جمهور و هم خود ما در این مساله جدی باشیم و امیدوارم هیات رئیسه در این مساله نقش خود را به خوبی ایفا کند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار نماینده بجنورد به رئیس جمهور درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص حجم زیاد سوال نمایندگان از وزرا گفت: تعامل بین مجلس و دولت جزو مسایل بسیار حساس و ظریفی است که باید در این قضیه یک عزم جدی در دولت و مجلس وجود داشته باشد تا هر سه قوه مکمل یکدیگر شوند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی افزود: قرار نیست هر سه قوه بخواهند مزاحم یکدیگر شوند و یا این که همدیگر را خراطی کنند. ما ترجیح می دهیم هرچند که شاید برخی از این مسایل مطرح شده درست باشد اما این موضوعات در تعاملات خصوصی و نشست و برخاست های بین قوا مطرح شود و رسانه ای نگردد.

وی گفت: رسانه ای شدن این مسایل باعث می شود هزینه های آن بیشتر از منافع شود و مردم هم حق دارند که بگویند مشکلات ما چیز دیگری است اما مسئولان به مسایل دیگری می پردازند.

باهنر در ادامه اظهار داشت: باید هر دو قوه دقت کنند که این موضوع در جامعه ما ملکه نشود که مسئولان و تصمیم سازان به دنبال مباحثی هستند که حل مشکل مردم از آن بیرون نمی آید.