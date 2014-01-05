درآمد گمرکات قم به رقم 240 میلیارد و 110 میلیون تومان رسید

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درآمد گمرکات استان قم طی 9 ماه اول سال 92، اظهار داشت: در این مدت درآمد گمرکات قم بالغ بر 240 میلیارد و 110 میلیون تومان بوده است که از مجموع کل درآمد در اين مدت، درآمد استاني مبلغ 478 ميليون تومان و 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مبلغ 62 میلیارد و 92 میلیون تومان وصول شده است.

وی با اشاره به درآمدهای بخش صادراتی گمرکات استان قم یادآور شد: در این مدت مقدار 86 هزار و 692 تن انواع كالا از جمله کفش و صندل، كتاب، مصنوعات فلزی، مواد و محصولات خوراکی، مصنوعات شيشه‌اي، مواد و مصنوعات پلاستيكی، مواد شوينده و سفيدكننده، البسه و ... از محل گمرکات استان صادر شده است.

رشد 66 درصدی صادرات از محل گمرکات قم طی 9 ماه اول امسال

مدیرکل گمرکات قم با بیان این که بازار هدف صادرات از محل گمرکات استان قم در این مدت کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، امارات، ارمنستان، ازبكستان و لبنان بوده است، افزود: میزان ارزش صادرات طی 9 ماهه اول امسال 165 ميليون و 1 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 19 و از لحاظ وزن 66 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه مقدار واردات در مدت یاد شده را نیز بالغ بر 65 هزار و 786 تن انواع کالا عنوان کرد و گفت: این مقدار کالا به ارزش 354 ميليون و812 هزار دلار از طريق گمركات استان قم به كشور وارد شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 8 درصد کاهش و از نظر ارزش 15 درصد افزایش داشته است.