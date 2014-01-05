اعضای کمیته های زیر مجموعه کارگروه بانوان لرستان مشخص شدند

روح انگیز جهان افروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگروه بانوان و خانواده که با حضور صاحب نظران و اساتید دانشگاه و همچنین اعضای مرتبط با این حوزه برگزار می شود بالاترین مرجع تصمیم گیری در این بخش محسوب می شود.

وی با اشاره به تصویب کمیته های ذیل این کارگروه بیان داشت: با توجه به اشتراک دو کمیته کارگروه بانوان و خانواده با یکی از کارگروههای دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیم گرفته شد که دو کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مشاوره و آموزش همگانی به صورت مشترک برگزار و مصوبات آن برای هر دو کارگروه لازم الاجرا شود.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان همچنین از مشخص شدن اعضای دو کمیته دیگر ذیل این کارگروه خبر داد و گفت: کمیته مناسبت ها، آموزش و ارتقا شاخصهای فرهنگی یکی از این کمیته ها است.

جهان افروز ادامه داد: در این راستا بسیج خواهران، آموزش و پرورش، اداره کل تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، اداره کل ورزش و جوانان، آموزش و پژوهش استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل بنیاد شهید، مراکز آموزش عالی استان و کمیته امداد به عضویت این کارگروه درآمدند.

وی همچنین از تعیین اعضای کمیته پژوهش کارگروه بانوان استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا دانشگاههای استان، آموزش و پژوهش استانداری، دفتر امور اجتماعی استانداری، صدا و سیما، دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، نماینده تشکلهای مردمی، رئیس شورای شهر و آموزش و پرورش نیز به عضویت این کارگروه درآمدند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان با بیان اینکه وظایف هر کدام از کمیته ها بر اساس اهداف و سیاستهای این بخش ابلاغ شده است، افزود: این سیاست ها از دو طریق معاونت امور بانوان ریاست جمهوری و دفتر امور بانوان وزارت کشور ابلاغ می شود.

جهان افروز ادامه داد: نتایج فعالیتهای کارشناسی و تخصصی کمیته های یاد شده برای تصویب به جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان ارجاع داده می شود.