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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

نوزدهمین مراسم سالگرد شهید ستاری برگزار شد

نوزدهمین مراسم سالگرد شهید ستاری برگزار شد

نوزدهمین مراسم سالگرد شهید ستاری در دانشگاه شهید ستاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر منصور ستاری و همرزمانش امروز یکشنبه در دانشگاه شهید ستاری برگزار شد.

بنابر این گزارش حجت‌الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امیر سرتیپ برخور جانشین فرمانده نیروی هوایی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، خانواده های شهیدان و برخی دیگر از چهره های لشکری و کشوری حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، در انتهای مراسم از خانواده های شهیدان ستاری و همرزمانش که در اثر سانحه به شهادت رسیده بودند، با اهدای لوحی تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 2208025

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