نوزدهمین مراسم سالگرد شهید ستاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر منصور ستاری و همرزمانش امروز یکشنبه در دانشگاه شهید ستاری برگزار شد.

بنابر این گزارش حجت‌الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امیر سرتیپ برخور جانشین فرمانده نیروی هوایی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، خانواده های شهیدان و برخی دیگر از چهره های لشکری و کشوری حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، در انتهای مراسم از خانواده های شهیدان ستاری و همرزمانش که در اثر سانحه به شهادت رسیده بودند، با اهدای لوحی تقدیر و قدردانی به عمل آمد.