اعتبارات استان قزوین در بودجه سال آینده 163 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی استان ظهر یکشنبه به ریاست مرتضی روزبه استاندار قزوین در سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.

ابوالفضل یاری در این جلسه با تشریح اعتبارات استان در سال آینده اظهارداشت: مجموع اعتبارات امسال استان 163 میلیارد تومان است که از این میزان 85 میلیارد تو.مان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و 76 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نسبت به عملکرد سال 92 سه برابر شده اما نسبت به بودجه مصوب متناسب با کل کشور کاهش دارد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استان اری قزوین تصریح کرد: در بخش اعتبارات هزینه ای که قسمتی از هرینه های دستگاه های اجرایی استان و ملی شده نیز در آن لحاظ شده در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکلی نخواهیم داشت.

یاری بیان کرد: از لحاظ تخصیص، میانگین تخصیص امسال 27 درصد بود اما بر اساس این که لایحه بودجه سال 93 را بدون کسری بسته اند پیش بینی می کنیم که 100 درصد اعتبارات سال آینده در استان تخصیص پیدا کند.

تکمیل طرحهای نیمه تمام در اولویت است

این مسئول یادآورشد: اولو.یت استان تکمیل پروژه های عمرانی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی است و این روند کمک می کند تا هدفمندی اعتبارات استان محقق و از اتلاف منابع در سطح استان جلوگیری شود.

وی افزود: با روند کنونی از شروع پروژه های غیر ضروری استان جلوگیری خواهد شد.

به گفته یاری جایگاه بودجه استان در ردیف های 25 تا 28 کشوری قرار دارد که متاثر از 150 شاخص کشوری از جمله جمعیت و مساحت است که با توجه به بهره مندی استان از ظرفیت های صنعتی و کشاورزی در زمره استانهای برخوردار هستیم.

وی اظهارامیدواری کرد با توزیع عادلانه اعتبارات سال اینده بین دستگاههای اجرایی و شهرستانها روند توسعه استان همچنان تداوم یابد.