به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بلومبرگ، بورس تهران با ثبت بیش از 132 درصد بازدهی در سال 2013 میلادی، برای سومین سال متوالی در صدر بورس‌های عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) ایستاد.

شاخص کل بورس تهران که بیانگر بازدهی سرمایه‌گذاران است در ابتدای سال 2013 میلادی 37 هزار و 622 واحد بود که با رشدی 132.9 درصدی به رقم 87 هزار و 451 واحد در پایان سال گذشته میلادی رسید.

بر اساس آخرین آمارها، در تاریخ 40 ساله فدراسیون جهانی بورس ها سابقه نداشته است که یک عضو سه بار پیاپی بهترین عملکرد را در میان بورس ها به خود اختصاص دهد اما بورس تهران توانست به این رکورد دست یابد.

در فهرست بهترین بورس های جهان ، دوبی امارات با 117 درصد، آرژانتین با 116 درصد و غنا با 80 درصدبازدهی در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال گذشته میلادی، بورس بوینس آیرس آرژانتین 116 درصد و غنا 81 درصد بالا رفتند و در رتبه های 4 و 5 قرار گرفتند.

شاخص بورس ابوظبی نیز با 73 رشد در رتبه 6 و بورس کراچی پاکستان با 61 درصد رشد در رتبه 7 ایستادند. همچنین شاخص نیکی بورس توکیو با رشد 59 درصدی، هشتمین بورس پربازده دنیا و بهترین بورس بازارهای توسعه یافته شد.

شاخص دو بورس نیجریه 52 و بلغارستان 49.5 درصد بالا رفتند و 10 بورس اول دنیا را تکمیل کردند. بر اساس این گزارش، بورس بلغارستان از لحاظ رشد شاخص، اولین بورس قاره اروپا نام گرفت.

در عین حال، بورس کوچک کاراکاس ونزوئلا که عضو فدراسیون بین المللی بورس‌ها نیست 502 درصد جهش داشت اما بورس های آمریکای جنوبی روند مطلوبی نداشتند، به گونه ای که نیمی از 10 بورس با بدترین عملکرد روبرو شدند.

بازده بورس لیما از کشور پرو منفی 23.5 درصد، برزیل (میزبان جام جهانی فوتبال) منفی 15.5 درصد و سانتیاگو (شیلی) منفی 14 درصد سقوط کردند. همچنین چهارمین بورس کم بازده بورس استانبول ترکیه با منفی 11.5 درصد، و بورس قبرس با منفی 9.8 درصد بود.

بازده منفی دو بورس جامائیکا و کلمبیا هر دو از آمریکای لاتین بیش از 8 درصد و سه بورس اوکراین، چین و تایلند هم به ترتیب 4.2، 3.9 و 3.8 درصد منفی بودند.

بر اساس این گزارش، سه شاخص بورس های ایالات متحده مرکب نزدک، S&P500 و میانگین صنعتی داوجونز به ترتیب با بیش از 40، 32 و 29 درصد رشد، در بین 90 شاخص مورد مطالعه، در رتبه های 13، 16 و 23 قرار گرفتند.

از میان بازارهای توسعه یافته اروپایی، شاخص بورس اسپانیا رتبه 26، سوئد 30 و آلمان 31 که همگی بین 25 تا 26 درصد بالا رفتند و سوئیس رتبه 35، فرانسه 38، هلند 42، ایتالیا 44 که همگی بین 20 تا 24 درصد صعود کردند.

شاخص بزرگترین بورس قاره آفریقا یعنی ژوهانسبورگ هم 21.7 درصد بالا رفت و در رتبه 40 ایستاد. بورس های منطقه شرق آسیا هم به جز ویتنام عملکرد مطلوبی نداشتند، شاخص بورس ویتنام که به بهشت جدید بازارهای در حال توسعه از آن نام برده می شود، 27 درصد بالا رفت و در رتبه 28 قرار گرفت.

اما شاخص بورس های مالزی، اندونزی، فیلیبپین و کره به ترتیب 14، 3.7، 1 و 0.9 درصد صعود کردند و در جایگاه های 52، 70، 74 و 75 ایستادند.

بورس های شبه قاره، یعنی هندوستان و سری لانکا هم همانند پارسال اوضاع مساعدی نداشتند. شاخص 2 بورس عمده هند که هر دو از اعضای فدراسیون جهانی بورس ها هم هستند، یعنی بمبئی و ملی هند به ترتیب 9.9 و 7.8 درصد بالا رفتند و در رده های 57 و 63 جای گرفتند.

بر اساس این گزارش، در بین کشورهای عربی بعد از دو بورس کشور امارات، یعنی دوبی و ابوظبی، بورس های مراکش در رتبه 14، قطر 20، عربستان 24، مصر 27، عمان 34، بحرین 37، اردن 60 و لبنان 72 قرار گرفتند.