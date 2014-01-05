قانون سلامت اداری دستگاههای دولتی را از فساد دور می کند

شاهپور رستم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نظارت و پیگیری و همچنین ارزیابی ارتقاء سلامت دستگاههای اداری باید به صورت مستمر رصد شود.

وی در ادامه تاکید کرد: رصد کردن سلامت اداری دستگاههای دولتی عملکرد آنها را بالا خواهد برد و در راستای ارتقاء سلامت اداری می توان شاهد خیزش های مطلوبی در زمینه های مختلف باشیم.

رستم زاده یادآور شد: مبارزه با فساد در آیین نامه قانون ارتقاء سلامت اداری آمده است و این موضوع مانند چراغی برای حرکت در مسیر توسعه است و به طور مناسبی جلوی رانت خواری را خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز خاطرنشان کرد: همه دستگاهها باید قانون ارتقای سلامت اداری را رعایت کنند.

این مسئول افزود: در صورت رعایت قوانین سلامت اداری صدور مجوز ها، ارائه وام، اخذ عوارض و مالیات و پروانه های ساختمانی تحت چارچوب مدونی قرار خواهند گرفت.

رستم زاده گفت: یکی از مهمترین اصول سلامت اداری شفاف سازی عملکرد دستگاههای در ارائه خدمات به مردم است و در این راستا دولت الکترونیک فناوری های جدیدی را برای انعکاس عملکرد دستگاهها ارائه کرده است.

رستم زاده در پایان اظهار داشت: قانون سلامت اداری با 35 ماده، 24 تکلیف را برای همه دستگاههای مربوطه به وجود آورده است و امکان دور زدن قانون به هیچ وجه میسر نیست و جای بسی خوشحالی دارد.