دهه فجر یادآور همدلی ملت در مبارزه با رژیم شاهنشاهی است/ لزوم تبیین فرهنگ انقلاب برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد دهه فجر شهرستان اهر گفت: هرچه از عمر پربرکت انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد، عزت، اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از پیش نمایان می شود.

وی دهه فجر را دوران سرنوشت ساز مبازرات ملت ایران در مواجهه با رژیم ستم شاهی دانست و اظهار کرد: امروز ما وظیفه داریم ایثارگری های ملت ایران را در طول مبارزه با رژیم طاغوت و ایثار و ازجان گذشتگی آنها را به نحو شایسته به نسل جوان بعد از انقلاب منتقل کنیم.

فرماندار شهرستان اهر تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مدیون رهبری عالمانه بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام(ره) است و ما باید با پاسداری از اهداف والای نظام و انقلاب و آرمان های مقدس امام راحل و شهدای گرانقدر دین خود را به شهدا و امام راحل ادا نمائیم.

وی افزود: به برکت جمهوری اسلامی امروز در بیشتر بخش ها شاهد دستاوردهای عظیم برای کشور بوده و هر روز که از عمر پر برکت انقلاب می گذرد شاهد پیشرفت های مختلف در عرصه فناوری های نوین، انرژی صلح آمیز هسته ای، نانو و در اکثر زمینه های علمی برای نیل به خودکفایی هستیم و همه به برکت انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر است.

صدیقی در این جلسه به برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر در سال حماسه سیاسی و اقتصادی با همکاری مستمر ادارات و نهادهای علمی فرهنگی با ستاد دهه فجر مورد تأکید قرار داد.