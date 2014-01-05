علیرضا صدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه تخصصی 23 بهمن ماه به مدت سه روز در هرات افغانستان برگزار می شود.

مدیر پروژه های نمایشگاهی ایران بیان کرد: شرکت کنندگان در این نمایشگاه طبق دستورالعمل سازمان توسعه تجارت اگر حضور به موقع داشته باشند حداکثر 40 درصد امتیاز اختصاص می یابد.

صدرزاده افزود: این نمایشگاه در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر هرات برگزار می شود که با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی، اتاق صنایع، معدن و کشاورزی استان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: شرکت مپنا به عنوان مجری تخصصی نمایشگاههای ایران در کشورهای منطقه آسیای میانه با توانمندیهای لازم توانسته نمایشگاههای اختصاصی را برپا کند.

مدیر پروژه های نمایشگاهی ایران اظهار کرد: در این نمایشگاه صنایع غذایی، تجهیزات ماشین آلات، تجهیزات و خدمات مخابرات، برق، آی تی، طرحهای آبیاری برپا شود.

صدرزاده همچنین از برگزاری لوازم و تجهیزات منزل، ماشین آلات معادن و مخازن نفت و گاز، دارویی، بهداشتی، لوازم اداری، فرودگاه و تجهیزات وابسته به این امر خبر داد.