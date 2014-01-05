۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

"اوزه بیو" درگذشت

بازیکن افسانه‌ای فوتبال پرتغال در سن 71 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اوزه بیو" که اصالتی موزامبیکی داشته و به "پلنگ سیاه" شهرت داشت، صبح امروز یکشنبه در سن 71 سالگی به دلیل بیماری قلبی دار فانی را وداع گفت.

بر پایه گزارش یورو اسپرت، وی به تیم فوتبال بنفیکا کمک کرد تا چهار بار به دیدار پایانی رقابتهای قهرمانی اروپا راه پیدا کند  که آخرین بار آن به سال 1968 بازمی گردد جایی که بنفیکا به منچستریونایتد باخت . بنفیکا در سال 1962 قهرمان اروپا شد.

اوزه بیو در جام جهانی 1966 انگلستان با پرتغال سوم شد و با 9 گل به عنوان آقای گلی رقابتها هم دست پیدا کرد.

اوزه بیو در 745 بازی طول دوران بازیگری خود، 733 گل به ثمر رساند. اوزه بیو با نام کامل "اوزه بیو دا سیلوا فریه‌را" در 64 بازی برای تیم ملی پرتغال، 41 گل به ثمر رساند.

 

