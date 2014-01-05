به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه چهاردهم دی ماه محمدعلی نجفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به همراه جمعی از مدیران فرهنگی کشور در تماشاخانه آو به تماشای نمایش "تمام و دو داستان ناتمام" نوشته علی معتضدی به کارگردانی محسن ظریفیان نشست.

در این رویداد که در فضایی صمیمی و به دور از تشریفات رایج برگزار شد، پیش از شروع اجرا بابک مهری از مدیران خانه نمایش آو به بیان تاریخچه ای از این مرکز هنری پرداخت و گفت: خانه نمایش آو، واقع در خیابان جهانمهر در محل سردابه یک حمام قدیمی با قدمت بیش از 70 سال واقع شده است.

پس از پایان اجرا، علی معتضدی نویسنده و محسن ظریفیان کارگردان اثر، ضمن قدردانی از حضور مهمانان برای دقایقی شنونده نظرات و نقدهای حاضران شده به بحث و گفتگو با آنها پرداختند.

در این اجرا، علاوه بر نجفی، کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا تابش مشاور معاون رییس جمهور و مدیر کل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بابک دربیکی مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید فرخ نژاد بازیگر سینما و تئاتر، فاضل جمشیدی خواننده ارکستر موسیقی ملی، حسین کرمانپور و... حاضر بودند.

گروه تئاتر "ده-یک" یک گروه تئاتر مستقل است که توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه پلی تکنیک تهران پایه ریزی و راه اندازی شده است. آخرین اجرای گروه پیش از "تمام و دو داستان ناتمام"، نمایش "هزار و یک، هزار و دو" با نویسندگی و کارگردانی علی معتضدی بود که اسفند نود و یک در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه رفت.