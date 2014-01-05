کرمانشاه ششمین استان موقوفه ای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی ظهر یکشنبه در همایشی که تحت عنوان "همه واقف باشیم" و در تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، به اقدامات انجام گرفته اداره کل اوقاف کرمانشاه در 9 ماهه اول سال اشاره کرد و گفت: در این مدت 420 جلسه جزء خوانی قرآن کریم در بقاع متبرکه استان و طی ماه رمضان به همراه 780 جلسه تفسیر قرآن با محوریت ائمه جمعه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در 9 ماهه اول سال 43 محفل انس با قرآن کریم در جوار امام زادگانو اماکن متبرکه با حضور قاریان استانی و کشوری برگزار شده است.

حجت الاسلام حسینی اراکی یادآور شد: طی 9 ماهه اول سال جاری و از محل موقوفات کار درمان 461 نفر انجام و همچنین یک هزار و 835 نفر نیز کمک های تحصیلی دریافت کردند.

مدیرکل اوقاف کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه از محل درآمد طلاب حوزوی استان 465 مبلغ دینی از حوزه علمیه قم به مناطق مختلف استان اعزام شده اند، از اختصاص چهار هزار و 500 میلیون ریال به حوزه های علمیه استان خبر داد.

حسینی اراکی در پایان به بهبود اوضاع وقف در کرمانشاه و طی سالیان اخیر اشاره و ابراز امیدواری کرد که نسبت به این مسئله مهم توجه بیشتری صورت گیرد.