دستگيري شكارچيان طبیعت در هریس/ کشف 6 قبضه اسلحه و 9 لاشه خرگوش

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه يگان حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي در ايام تعطيل فعال تر هستند، گفت: ماموران اداره حفاظت محيط زيست شهرستان هريس در هنگام گشت و كنترل جهت جلوگيري از تخلفات احتمالي شكار و صيد به سه گروه شكارچي برخورد کردند كه بعد از ساعتها كمين بالاخره موفق به دستگيري شش نفر شكارچي غير مجاز شدند.

قاسمی ادامه داد: از شكارچيان هريس تعداد شش قبضه اسلحه شكاري و تعداد 65 تير فشنگ و لاشه 9 سر خرگوش كشف و ضبط و پرونده متخلفان جهت سير مراحل قانوني به مقامات قضايي تحويل داده شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با تاکید بر اینکه انجام هر گونه شکاری در منطقه نیازمند داشتن مجوز اسلحه و پروانه شکار است، اظهار داشت: شکارچیان با اسلحه بدون پروانه و اسلحه بدون مجوز متوقف شده و اسحله آنها کشف و ضبط و متخلفان به مقامات قضایی معرفی می شوند.

قاسمی در عین حال با یادآور شد: با توجه به بارش برف و سردی هوا در روزهای اخیر، حیات وحش به علت کمبود غذا زیستگاه اصلی خود را ترک کرده و به مناطق و حاشیه شهر و روستا پناه می‌برند، از این رو توصیه می‌شود اهالی این مناطق ضمن مراقبت از حیات وحش، در صورت مشاهده شکارچیان متخلف مراتب را به اداره محیط زیست گزارش دهند.