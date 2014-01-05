پیشرفت 60 درصدی بیمارستان فوق تخصصی تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسائل این پروژه با اشاره به ضرورت و اهمیت ساخت این پروژه گفت: با توجه به گردشگرپذیربودن غرب مازندران بویژه شهرستان تنکابن، ساخت این پروژه از ضروریات محسوب شده و امنیت روحی و سلامت شهروندان و مسافران را در این منطقه فراهم می سازد.



وی افزود: این پروژه ملی پس از به بهره برداری رسیدن، مکمل سایر مراکز درمانی نظیر بیمارستان شهید رجایی تنکابن خواهد بود وبا توجه به شرایط و بحران مالی کشور جا دارد از پیگیریهای مستمر رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدر دانی کنم.



هاشمی گفت: این پروژه از پیشرفت 60 درصدی برخوردار بوده و امید است با تلاش پیمانکار و دولت، و همچنین تخصیص و جذب بموقع اعتبار ساخت از سوی دولت، در مدت زمان تععین شده در قرارداد به پایان برسد.



فرماندار ویژه تنکابن اظهار داشت: بحران مالی کشور در سال 92 موجب شد تا دولت در راستای بهینه سازی تخصیص اعتبارات کشوری ،اولویت تخصیص بودجه را به پروژه هایی که دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی هستند، قرار دهد.



هاشمی ادامه داد: به لحاظ اهمیت این پروژه و در راستای خدمت رسانی به مردم ، تلاشمان را خواهیم کرد تا پیشرفت آن را به 80 درصد برسانیم.



وی اظهار امیدواری کرد: تا ماههای آینده و با حمایت نماینده منطقه در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، روند ساخت این بیمارستان شتاب بیشتری گرفته و شاهد بهره برداری آن باشیم.



هاشمی در خصوص شایعاتی مبنی بر عدم وجود امکاناتی نظیر عمل جراحی قلب باز و آنژیوگرافی در این پروژه خاطرنشان کرد: به لحاظ رتبه بندی این پروژه در ردیف بیمارستان فوق تخصصی (جنرال) تعریف شده است و خدمات پزشکی نظیر انجام عمل جراحی قلب باز و آنژیوگرافی در آن انجام می شود .



وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 13 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است که برآورد اولیه آن مبلغ 19 میلیارد تومان بوده و امیدواریم این پروژه تا پایان سال 93 به بهره برداری برسد.

هاشمی با اشاره به اینکه تجهیزات پزشکی خریداری شده در مدت 2 سال دیگر مستهلک نمی شود، گفت: با تدبیری که دولت در انجام پروژه های کشور اندیشیده است، امیدواریم این پروژه نیز در مدت زمان قانونی به پایان رسیده و مشمول زمان نشود.