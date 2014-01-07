بررسی احیای خانه احزاب در کمیسیون ماده 10/ جلسات وحدت اصولگرایان منطقی باشد همه گروهها همراه می شوند

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح اصلاح قانون احزاب مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون احزاب در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و در نوبت صحن است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه دولت در مورد اصلاح قانون احزاب با طرح مجلس تداخلی ندارد؟ تصریح کرد: اگر دولت در این خصوص پیشنهادی داشته باشد می تواند تحت پیشنهادی که در صحن قابل ارائه هست بیاورد و ما داخل صحن آن پیشنهاد را بررسی کنیم.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، افزود: لایحه ای که وزارت کشور در مورد اصلاح قانون احزاب تهییه کرده است فرصتی را فراهم می سازد که احزاب نظرات تکمیلی خود را در این خصوص بدهند؛ چراکه قبلا برای تهیه پیش نویس طرح مجلس نیز با احزاب مشورت و نظرخواهی شده بود.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تکلیف خانه احزاب در نشست وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی مشخص نشد و این موضوع اعتراض دبیران کل برخی از احزاب را در پی داشت آیا کمیسیون ماده 10 احزاب در این زمینه اقدامی خواهد کرد؟ بیان داشت: با توجه به شرایط پیش آمده موضوع جلسه هفته آینده کمیسیون ماده 10 حزاب را به این موضوع اختصاص می دهیم و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که نظرتان در مورد نشست های وحدت که به محوریت حجت الاسلام تقوی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز برگزار می شود چیست؟ گفت: برای شرکت در این جلسات از من دعوت شده است اما نبودم که در این جلسات شرکت کنم .

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر فعالیت های صورت گرفته در زمینه وحدت، منطقی و درست باشد همه گروهها با آن همراه خواهند شد.

به گزارش مهر، در اولین نشست هم اندیشی وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی عبدالرضا رحمانی فضلی از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون احزاب خبر داد و گفت: "این لایحه با مشورت اهل فن و کارشناسان نوشته شده است و به زودی به مدت یکماه به منظور جمع آوری نظرات احزاب در سایت وزارت کشور منتشر خواهد شد و بعد از آنکه احزاب نظرات پیشنهادی خود را ارائه کردند این لایحه به هیات دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد."

این درحالی است که کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تهیه طرح اصلاح قانون احزاب را در دست داشت که به گفته علیرضا زاکانی این طرح در کمیسیون مصوب شده است و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.